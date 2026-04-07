Заводские настройки Реала и жирная синица Цыганкова. Обзор 30 тура Ла Лиги

Ла Лига – настолько особенный чемпионат, что мне даже в голову не пришло перед туром представить матч между «Мальоркой» и «Реалом» как противостояние команд лучших бомбардиров дивизиона. И зря: именно один из них забил победный гол в матче. А вот другой не смог отличиться: видимо, не хватило класса. Теперь у Мурики уже 19 голов в чемпионате, отставание от Мбаппе – всего 4. За Килиана – лучшее умение играть в футбол, за игрока с паспортом Косово – фактор мотивации. «Реал» после очередной неудачи отстал от «Барселоны» уже на 7 очков, поэтому с каждым туром будет находить все меньше аргументов, чтобы убедить себя сыграть на привычно высоком уровне. «Мальорка» же борется за жизнь – будет убиваться на поле в каждом туре, нет сомнений. И еще один важный фактор: Арбелоа любит Вини. Говорит о нем больше хорошего. Ставит на него. Теперь «Реал» играет не только на Мбаппе. Вполне может оказаться, что главным следствием увольнения Хаби «сливочными» в сезоне станет победа одного косовара в гонке бомбардиров ЛЛ. Жизнь способна удивлять, не так ли?

Ниже вспоминаем, чем нас удивляла в последние выходные Примера. Снова немало тем «на поговорить». Снова много ноунеймов в сборной недели. Снова немало причин читать до конца.

Не репетиция, а тизер

«Атлетико» не нужны финальные туры Ла Лиги. Последние 2 матча в чемпионате Испании он проиграл, и знаете, на сколько приблизился к нему «Бетис» в таблице? На 1 очко. В этом туре «Атлетико» уступил, а «Вильярреал» не ушел в отрыв, потому что не справился с одним из аутсайдеров. Побеждай или нет – ничего не меняется. И вот с такими мыслями «Атлетико» вышел на матч с «Барселоной». Самое забавное: даже так мог зацепиться за очки. Но в конце первого тайма случилась красная карточка. Дальше – внушительные 0:15 по ударам при 17% владения мячом. И даже такой «футбол» едва не поставил в тупик «Барселону»: каталонцы забили победный гол только на 87 минуте (2:1). Дуэль команд в плей-офф ЛЧ будет совсем другой, но уже сейчас ясно: интрига жива. «Атлетико» даже без мотивации и в меньшинстве едва не добился результата! Так себе матч – зато отличный тизер противостояния клубов в ЛЧ. Ждем!

Лучшая команда лиги

«Барселона» не может не играть в хороший футбол. Не с таким Ямалем. Не с Педри в центре поля. Не с Фликом во главе. «Реал» не играет. «Атлетико» и «Вильярреал» когда-то это делали – но бросили в матчах ЛЛ. Другие радуют 5-10 туров, чтобы потом огорчать годами… Только «Сельта» стабильно гарантирует шоу. Только на «Сельту» весело смотреть круглый год. Только «Сельта» играет в футбол сама и привлекает к веселью других. Недавно проигрывала 3:4 с камбэком соперника – теперь одерживает волевую победу над «Валенсией» (3:2). Забивает в 8 турах подряд. Пропускает в гостях во всех матчах без исключений, начиная с зимы. Имеет турнирную мотивацию. Дарит нам интригу каждую неделю, а еще – чуть ли не случайные результаты. Украшение прагматичной Ла Лиги. Лучик солнца в чемпионате темной магии Бордаласа и его последователей. Ради таких «Сельт» мы и смотрим футбол. Да что там: «Сельта» в 2026 году – это и есть футбол.

Заводские настройки

Весной с футболистами «Реала» каждый год происходит одно и то же: они забывают, как играть в футбол. Похоже на вирус или проклятие. Альтернативная версия: «Реалу» неинтересно в Ла Лиге. Душа тяготеет к ЛЧ. И не так важно, готова ли команда в этой Лиге чемпионов побеждать, главное – амбиции, приоритеты, фокус. Коллектив, считающий себя лучшим, концентрируется на турнире лучших – вроде бы даже логично. А если так, то неожиданное поражение от «Мальорки» (1:2) – лишь следствие клубной философии. «Реал» мыслями не в Ла Лиге, причем давно. Из-за этого сейчас уступает беззубому аутсайдеру даже в несколько позорной манере – однако именно благодаря этому и завоевал свои последние кубки ЛЧ. Потому что всегда знал, чего хочет больше всего. Это не оправдывает неудачу в игре с «Мальоркой» (и тем более не оправдает, если команда уступит «Баварии»), но лишний раз подтверждает: это старый-добрый «Реал». Революция Хаби не удалась. Команда откатилась к заводским настройкам. Может, и к лучшему?

Большой маленький клуб

Месяцами «Эспаньол» не мог сыграть вничью в Ла Лиге. Проиграл 7 из 10 последних матчей в чемпионате. Плохое выступление за плохим. Бесконечная ночь. И вот – «Бетис» с замашками трусливого Робин Гуда. Он отдает очки бедным... и богатым тоже отдает. Всем отдает, короче. И так уже 5 туров, теперь – 6 (0:0). Команда Пеллегрини перестала выигрывать в Ла Лиге. Возможно, причина – спад формы. Однако есть и другая: лень. Задача «Бетиса» в сезоне – квалифицироваться в ЛЧ, но финишировать в топ-4 Ла Лиги он уже не может. Значит, нужно удержать 5-ю позицию. Смотрим на таблицу – видим, что «Бетис» делает ровно столько, сколько нужно, чтобы не выпасть из нее. Альтернативный путь в ЛЧ – через победу в ЛЕ, где «Бетис» легко прошел «Панатинаикос» благодаря победе 4:0… после поражения 0:1 в первом матче. Команда не играет хорошо, пока не возникает необходимость. Черта лучших, типа «Реала» и «ПСЖ», а еще – «Бетиса». Маленький клуб, который думает, что большой. Попробуйте найти еще хотя бы один такой в топ-лигах Европы.

Футбол проиграл

4 очка – столько теперь составляет отставание «Хетафе» от потенциальной зоны ЛЧ. И если сама по себе 8 позиция в таблице не является заявлением о желании играть в турнире лучших клубов мира, то вот победа над «Атлетиком» (2:0), одним из прямых конкурентов, вполне может считаться таковой. Ничего нового: у команды Бордаласа всего 32% владения мячом, зато у соперника «Хетафе» 0 (ноль!) ударов в створ за 90 минут. Бей-беги. Точность пасов на уровне нас с вами, если мы соберемся поиграть в футбол после работы. Фолов в матче в полтора раза больше, чем ударов по воротам у двух команд вместе взятых. Нет, я не удивлю вас ничем: «Хетафе» снова не сыграл в футбол. В очередной раз. И благодаря этому победил в шестой раз в 8 последних турах чемпионата – это работает. Далее – «Леванте», позже – «Овьедо», «Эльче», «Мальорка», даже матч с «Барселоной» – дома, а не в Каталонии. «Хетафе» может оказаться в ЛЧ. С таким «Бетисом» – точно. И если вот такая команда будет представлять Испанию в турнире… Ну, разве в таком случае кто-то сможет продолжать притворяться, что Ла Лига в порядке?

О других матчах

«Севилья» проиграла «Овьедо» 0:1, но сделала все, чтобы опозориться как можно больше: уступила при 30% владения мячом, красной карточке и нуле ударов в створ против худшей команды сезона Ла Лиги. Вызов принял «Эльче»: уступил «Райо» с таким же счетом 0:1, также с удалением в первом тайме. Достойный ответ неудачникам выше дал «Вильярреал»: те же самые 0:1 против «Жироны», без удаления – но и без ударов в створ и с автоголом. Лига, где нужно просто не выделываться лишний раз – а твой соперник собственноручно нанесет себе увечья и истечет кровью. Эти «правила игры» пока не понял «Сосьедад», поэтому у него матч против «Леванте» с моментами в обе стороны, с целыми 2 голами (2:0) и без красных – ненормально, не по канонам Ла Лиги, зато весело. И только «Алавес» и «Осасуна» (2:2) искренне пытались играть в футбол целый тайм… но потом бросили это неблагодарное дело: 2 пенальти и красная карточка в последние 15 минут. Пытались проиграть одинаково сильно – поэтому обе наказаны ничьей. В следующий раз пусть стараются усерднее.

Сборная недели

Команда месяцами не играла на ноль – а теперь смогла. Уже достаточный аргумент, чтобы доверить место в воротах нашей сборной Дмитровичу из «Эспаньола». Ну, сейвы он на самом деле тоже делал – тут не придраться. Помогать ему не пропустить будет целая тройка центральных защитников, причем на счету каждого в туре «сухарь». Самый сенсационный – у Мартина из «Сосьедада». Команда пропускает в промышленных масштабах, а здесь не пропустила именно благодаря 15 действиям в обороне (10 – выносы) 19-летнего испанца. Чтобы точно гарантировать себе место в нашей сборной, он еще и гол забил – берем без лишних вопросов. Рядом с ним – Бейли из «Овьедо». Тот самый, которого так хотел Моуринью в «Манчестер» и чья карьера в Англии так и не сложилась из-за большого количества травм. Сейчас играет за более скромную команду – и совершает 10 выносов мяча за матч. Льоренте из «Бетиса» отвечает на это 12 выносами, а еще – 6 отборами и перехватами. С этой тройкой мы защищены от всего.

На флангах защиты – Канселу из «Барселоны» и Маффео из «Мальорки». У первого 4 удара по воротам, 3 паса под попытки партнеров, 4 удачных попытки дриблинга – топ-матч на мяче, короче говоря. У Маффео статистика скромнее, но ассист против «Реала» есть ассист против «Реала», не так ли? Отмечаем его и за хороший матч в обороне. В центре поля – пара шоуменов из «Валенсии» и «Сельты». Это Родригес и Мориба соответственно. Без них шоу на «Месталье» не удалось бы: эти центральные хавы приняли непосредственное участие в 4 из 5 голов в матче. 3 из них забили сами. Берем в состав за максимальную заметность на максимально незаметной позиции. На правом фланге – Ямаль из «Барселоны». Я выбирал его последним, потому что футболист не принял прямого участия в голах в топ-матче, но: 1) лучших выступлений от правых нападающих в туре не было; 2) у Ламина 7 ударов, 5 пасов на удары партнеров и 8 попыток дриблинга – он заслужил упоминания хотя бы за такие безумную активность и вовлеченность.

На левом фланге полузащиты Сатриано из «Хетафе»: забил гол и отдал голевую передачу, чтобы его команда переехала более престижный «Атлетик». У футболиста в общей сложности уже 4+1 в 7 последних турах при том, что еще зимой «Лион» выгнал его из клуба как ненужного для изысканного футбола Фонсеки – теперь он главный палач банды головорезов Бордаласа. Вписался. Последний, кстати, становится тренером нашей сборной: больше из маленькой команды, чем он, в этом сезоне в топ-лигах Европы не выжимает никто. Ну а не заметить сопротивление Вальверде и представителя Испании в ЛЧ – это солидно. На острие атаки нашей сборной – Мартинес из «Алавеса». Он у нас «постоянник», так что коротко: на этот раз забил и заработал пенальти. До сих пор жду, когда он начнет попадать в нашу команду недели за сейвы после ударов соперника. Без шуток считаю уместным со стороны де ла Фуэнте вызвать футболиста в сборную на ЧМ: в Испании нет гаранта голов на позиции форварда, а этот хоть объем… ну… всего сумасшедший гарантирует.

5-4-1: Дмитрович («Эспаньол») – Канселу («Барселона»), Бейли («Овьедо»), Мартин («Сосьедад»), Льоренте («Бетис»), Маффео («Мальорка») – Сатриано («Хетафе»), Родригес («Валенсия»), Мориба («Сельта»), Ямаль («Барселона») – Мартинес («Алавес»)

Игрок тура – Сатриано («Хетафе»)

Тренер тура – Бордалас («Хетафе»)

Факты тура:

– 8 домашний матч на ноль в сезоне Ла Лиги провел «Овьедо». Уже догнал по этому показателю «Барселону». Теперь 2 лучшие команды по количеству домашних «сухих» матчей занимают 1 и 20 места в таблице – вызывает вопросы, но красиво;

– 9 домашних матчей подряд в Ла Лиге забивал «Бетис», 13 туров «Эспаньол» не мог сыграть на ноль – обе серии прервались в этом туре без каких-либо предпосылок. Свидетели «догов» в футболе, ваш выход;

– 5 поражение в чемпионате Испании потерпел «Реал». Но впервые уступил клубу со второй половины таблицы. Последний раз такое в Ла Лиге с ним случалось… 5 апреля 2025. То есть почти ровно год назад. Также перед первым матчем четвертьфинала ЛЧ. Не похоже на случайность;

– 10 голов пропустил «Атлетико» за 4 матча чемпионата Испании против «Реала» и «Барселоны» в этом сезоне. В каждом – не менее 2. Времена, когда «матрасники» умели надежно защищаться, окончательно прошли;

– 5 очков в 5 матчах против команд из зоны вылета набрала в этом сезоне «Севилья», в остальных 25 поединках – 26. Если бы это было возможно, команда играла бы все матчи розыгрыша против лучших – и тогда не рисковала бы вылететь.

Выступления наших

Ванат травмировался в самом начале матча, поэтому оценить его игру просто не было возможности. Выбыл как минимум на несколько недель, так что «Жироне» будет очень тяжело на финише сезона: а кем забивать голы? Не каждую же неделю соперники будут заталкивать мячи в свои ворота… Радует только комфортный отрыв от команд из зоны вылета – каталонцам достаточно победить 1-2 раза до завершения розыгрыша, чтобы избежать понижения. Одной строчкой о Цыганкове: провел нормальный матч. Поймал себя на мысли, что Витя по манере игры в Каталонии – как Силва в «Ман Сити». Также не топ-бомбардир и не топ-ассистент. Но делает то, что просит тренер. Придает действиям команды на чужой половине поля IQ и смысл. Двигается так, как надо, а не в случайных направлениях. Замечательно, когда футболист такого профиля попадает к правильному тренеру. Начинаю немного понимать, почему Виктор не торопится расставаться с Мичелом: слишком жирная синица в руках, чтобы отказываться от нее ради силуэта журавля где-то в небе.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.