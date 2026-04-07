Цифры и факты. Важнейшие события 22-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 22-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

ЛНЗ, с 6-й попытки впервые взявший верх над «Кривбассом», одерживает в общем 4-ю победу подряд (мячи 10-1), а на чужих полях – 8-ю (мячи 18-2), обновляя личный рекорд.

«Сиреневые» вносят еще несколько поправок в таблицу клубных достижений, продлив беспроигрышную выездную серию до 8 игр, общую безничейную – до 15 (+13-2), а гостевую – до 10 (+9-1), общую голевую – до 11, а гостевую – до 10.

Виталий Пономарев празднует 40-ю викторию в чемпионатах Украины.

Шота Ноникашвили становится автором 70-го гола «джокеров» в сезоне-2025/26 и 20-го гола «скамейки» черкасщан в элитном дивизионе.

«Кривбасс» не может поразить ворота ЛНЗ 3 матча подряд (270 минут).

Мяч, забитый Шотой Ноникашвили, оказывается 900-м, пропущенным криворожцами в УПЛ, в том числе 350-м на своем поле.

«Шахтер» одерживает 15-ю победу в этом сезоне, в том числе 10-ю в родных стенах, а «Рух» терпит 15-е поражение.

Горняки празднуют 25-ю викторию во всех турнирах под руководством Арды Турана (ЧУ – 15, КУ – 1, ЕК – 9).

Оранжево-черные забивают желто-черным во всех 11 встречах.

«Шахтер» одерживает в общем 6-ю победу кряду (мячи 14-0), а на своем поле – 5-ю (мячи 13-0).

Горняки продлевают общую беспроигрышную серию до 13 игр (+10=3), а голевую домашнюю - до 26.

Общая сухая серия оранжево-черных достигает 680 минут, а домашняя – 500.

667 минут подряд стоит на «ноль» голкипер дончан Дмитрий Ризнык.

Эгиналду становится автором 3-го дубля «Шахтера» в поединках с «Рухом». При этом первый гол бразильца оказывается для горняков 80-м во всех турнирах при Арде Туране , а второй – 50-м для оранжево-черных в УПЛ в этом сезоне и 20-м в баталиях с желто-черными, а также 100-м, пропущенным «Рухом» в гостях.

ФК Шахтер

Безвыигрышная серия «Руха» в поединках с «Шахтером» достигает 11 игр (=4-7).

Желто-черные терпят 10-е крупное поражение в элитном дивизионе.

Подопечные Ивана Федыка повторяют два личных антирекорда, заработав в общем 6-ю «баранку» кряду (мячи 1-12), а на чужих полях – 4-ю (мячи 0-7).

«Рух» обновляет клубное достижение, продлив общую безничейную серию до 12 игр (+4-8).

Желто-черные обходятся без голов в гостях 379 минут подряд.

Иван Федык проводит 50-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины (+12=11-27, 44-78).

Василий Рунич становится третьим игроком «Руха» после Остапа Притулы и Юрия Климчука, проведшим 100 матчей в УПЛ.

18-летний полузащитник Михаил Дзюнь становится 100-м футболистом, задействованным желто-черными в элитном дивизионе.

«Полесье» прерывает свою рекордную безничейную серию, которая составила 8 игр (+6-2). Последний раз житомиряне подписывали мировую 23 ноября 2025 года – 0:0 дома с «Эпицентром».

200-й матч в украинской карьере проводит Богдан Михайличенко (ЧУ – 152, КУ – 12, ЕК – 22, СУ – 14).

Владислав Шарай забивает 12-й мяч за «Верес» в чемпионатах Украины, повторяя клубный рекорд Николая Гайдучика.

Владислав Шарай прерывает две безголевые серии красно-черных: общую – 433-й минуте и гостевую - на 343-й.

«Динамо», впервые уступив «Карпатам», завершает свои 7-матчевую общую и 4-матчевую домашнюю победные серии.

Бело-синие обходятся без мировых 13 игр подряд (+8-5).

Андрей Ярмоленко проводит 80-й матч в качестве капитана динамовцев (ЧУ – 51, КУ – 6, СК – 1, ЕК – 22).

«Карпаты» одерживают 3-ю победу кряду (мячи 9-0), повторяя личный рекорд.

Подопечные Франсиско Фернандеса празднуют 20-ю викторию в элитном дивизионе.

«Львы» проводят 10-й сухой матч на чужих полях.

Сухая серия зелено-белых достигает 295 минут.

«Колос» 30-й раз делит очки с гостями.

Младен Бартулович проводит 50-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту (+21=12-17, 57-48).

Игорь Пердута становится автором 10-го гола «Зари» в баталиях с «Оболонью».

Мяч, забитый Тарасом Ляхом, оказывается 50-м, пропущенным Никитой Турбаевским в УПЛ.

«Эпицентр» одерживает 3-ю кряду победу на своем поле (мячи 7-0).

Домашняя сухая серия «Эпицентра» достигает 310 минут, а общая безголевая «Кудровки» - 295.

«Александрия» проводит 200-й матч на чужих полях.

Черно-желто-зеленые прерывают общую проигрышную серию из 4 игр и гостевую – из 3-х.

Александрийцы продлевают общую безвыигрышную серию до 14 матчей (=5-9), повторяя личный антирекорд 24-летней давности, а гостевую – до 13 (=6-7).

«Горожане» пропускают 14 игр подряд, а на чужих полях – 11.

Владимир Шаран становится третьим тренером после Мирона Маркевича и Николая Павлова, чьи коллективы сделали 80 ничьих в чемпионатах Украины.

Брайан Кастильо прерывает две безголевые серии своей команды: общую – на 455-й минуте и гостевую – на 285-й.

Матеус Амарал становится автором 30-го дубля сезона-2025/26. При этом второй его гол в ворота полтавчан оказывается 450-м для «Александрии» в элитном дивизионе.

21-летний полузащитник Дмитрий Кремчанин становится 100-м игроком, дебютировавшим в УПЛ в рядах черно-желто-зеленых.

«Полтава» прерывает две свои проигрышные серии: общую – из 7 игр и домашнюю – из 5.

Завершается и безничейный сериал полтавчан, который составил 10 матчей (+1-9). Последний раз подопечные Павла Матвийченко делили очки с соперниками 1 ноября 2025 года - 2:2 в гостях с «Кривбассом».

Безвыигрышная домашняя серия малиново-золотых достигает 10 игр (+2-8).

«Полтава» пропускает 20 матчей подряд, а в родных стенах – 10.

Безничейная серия подопечных Павла Матвийченко достигает 10 матчей (+1-9), а безголевая – 419 минут.

Артем Дорошенко на 458-й минуте прерывает безголевую серию полтавчан.

Мяч, забитый Богданом Кобзарем, становится 350-м, пропущенным командами Владимира Шарана в УПЛ.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Владислав Бабогло («Карпаты»), 100-й – Андрей Понедельник («Колос»), 50-й – Данила Варакута («Металлист 1925»), Игор Невес («Рух»), Александр Кемкин («Кривбасс») и Максим Смеян («Верес»), 1-й – Михаил Дзюнь («Рух»), Дмитрий Кремчанин («Александрия») и Тимур Пузанков («Колос»).

15-й мяч в УПЛ забивает Александр Андриевский, 5-й – Лука Мейреллиш и Игорь Пердута, 1-й – Карлос Рохас (в 6-й игре), Тарас Лях, Матеус Амарал (оба – в 10-й) и Арсентий Дорошенко (в 15-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Роман Волохатый («Оболонь») и Богдан Кобзарь («Полтава»).

2-й дубль в УПЛ делает Эгиналду, 1-й – Матеус Амарал (в 10-м матче) и Данила Кравчук (в 60-м).

4-й пенальти из 6 реализовывает Филипп Будковский.

Впервые не забивает с «точки» Педринью, который ранее пробил без промаха все три 11-метровых.

1-ю пенальтийскую дуэль из 4-х выигрывает Юрий-Владимир Герета.

60-й сухой матч в украинских чемпионатах проводит Дмитрий Ризнык, 25-й – Олег Билык, 1-й - Тимур Пузанков (в 1-й игре).

2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Иван Калюжный, 1-ю – Карлос Рохас (в 6-й игре) и Матвей Пономаренко (в 21-й).

30-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Александр Афанасьев.

Днепрянин Виталий Романов 28-й раз назначает пенальти в ворота хозяев, повторяя рекорд УПЛ Евгения Арановского и Виталия Годуляна.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ