Лига чемпионов
07 апреля 2026, 10:14
742
0

Сыграет ли Лунин? Арбелоа готовит сюрприз в составе на матч с Баварией

Тренер мадридского клуба уже определился, кто сыграет на Бернабеу

07 апреля 2026, 10:14 |
742
0
Сыграет ли Лунин? Арбелоа готовит сюрприз в составе на матч с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа определился со стартовым составом своей команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Так, по информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, место в воротах «сливочных» займет украинец Андрей Лунин. В защите сыграют Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер, Дин Хейсен и Альваро Каррерас.

А вот в полузащите Арбелоа приготовил сюрприз – он оставит на скамье запасных звездного англичанина Джуда Беллингема. В средней линии тренер сделает ставку на Орельена Чуамэни, Тьяго Питарча, Федерико Вальверде и Арду Гюллера. В нападении выйдут Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Ранее журналист Киян Собхани объяснил, почему в «Реале» в восторге Лунина.

Антон Романенко Источник: Cope
