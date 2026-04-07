Сыграет ли Лунин? Арбелоа готовит сюрприз в составе на матч с Баварией

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа определился со стартовым составом своей команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Так, по информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, место в воротах «сливочных» займет украинец Андрей Лунин. В защите сыграют Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер, Дин Хейсен и Альваро Каррерас.

А вот в полузащите Арбелоа приготовил сюрприз – он оставит на скамье запасных звездного англичанина Джуда Беллингема. В средней линии тренер сделает ставку на Орельена Чуамэни, Тьяго Питарча, Федерико Вальверде и Арду Гюллера. В нападении выйдут Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

