Кардиолог о состоянии Луческу: «Вылечить сложно, если не невозможно»

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу продолжает находиться в клинике Бухареста в стабильно тяжелом состоянии из-за диагностированных у него проблем с сердцем и пережитых инфарктах.

Врачи продолжают бороться за жизнь 80-летнего ветерана футбола, однако некоторые специалисты предполагают, что вылечить Луческу в сложившейся ситуации будет практически невозможно.

«Я видел, что было заявлено о возобновлении сердечных аритмий и, вероятно, о значительном неврологическом нарушении. У него в анамнезе был еще один инфаркт, много лет назад, поэтому это сердце с множественными коронарными поражениями. Кроме того, это замкнутый круг, потому что мы не знаем, устранила ли проведенная ему ангиопластика всю ишемию миокарда. Возможно, экстренная операция решила лишь часть проблемы, поскольку поражений несколько, и я подозреваю, что полностью вылечить их будет сложно, если не невозможно».

«Это как пальто с множеством дыр. Одно дело, когда есть одна-две дырки, их можно заштопать и получить хоть сколько-нибудь пригодную в использовании одежду. Совсем другое – когда ее изъедает моль. Сколько бы ты ни зашивал, она все равно порвется где-нибудь еще. Здесь примерно то же самое», – сказал румынский кардиолог Дэн Теслояну.

Накануне лечащие врачи Мирчи Луческу совместно с привлеченным специалистом из Франции приняли решение попробовать установить систему ЭКМО, для чего сегодня состояние румынского тренера будет еще раз специально обследовано.