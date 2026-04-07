В Бельгии стартовал финальный этап. Чемпионский и другие плей-офф: таблицы

В чемпионате Бельгии 2025/26 стартовал финальный этап – 16 команд по итогам 30 туров были распределены на три группы: чемпионский плей-офф (6 команд), плей-офф II (6 команд) и плей-офф за выживание (4 команды).

По итогам чемпионского плей-офф будут определен чемпион, а также участники еврокубков. Победитель плей-офф II сыграет с четвертой командой чемпионского плей-офф за право выступать в следующем сезоне Лиги конференций.

В плей-офф за выживание определится одна команда, которой предстоит встреча с одной из команд Второй лиги Бельгии за право остаться в элитном дивизионе.

С 4 по 6 апреля в Бельгии стартовали встречи первые встречи в вышеупомянутых плей-офф группах.

Из украинцев в Бельгии выступают Даниил Сикан (Андерлехт) и Сергей Сидорчук (Вестерло). Сикан недавно перенес операция и вернется на поле ближе к маю, а Сидорчук вышел на 83-й минуте матча Вестерло против Шарлеруа (2:0).

Чемпионат Бельгии 2025/26. Чемпионский плей-офф, 31-й тур

Юнион Сент-Жилуаз – Сент-Трюйден – 1:0

Гол: Смит, 62

Брюгге – Андерлехт – 4:2

Голы: Саббе, 15, Станкович, 29, Цолис, 37, Вермант, 90+4 – Азар, 55, Цветкович, 90+1

Гент – Мехелен – 1:1

Голы: Дин, 15 – Антонио, 90+5

Таблица чемпионского плей-офф

Плей-офф I Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Юнион Сент-Жилуаз 31 20 9 2 51 - 17 12.04.26 14:30 Мехелен - Юнион Сент-Жилуаз 04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден 36 2 Брюгге 31 21 3 7 63 - 38 11.04.26 21:45 Сент-Трюйден - Брюгге 06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт 35 3 Сент-Трюйден 31 18 3 10 47 - 36 11.04.26 21:45 Сент-Трюйден - Брюгге 04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден 29 4 Гент 31 13 7 11 50 - 44 12.04.26 19:30 Андерлехт - Гент 06.04.26 Гент 1:1 Мехелен 24 5 Мехелен 31 12 10 9 40 - 38 12.04.26 14:30 Мехелен - Юнион Сент-Жилуаз 06.04.26 Гент 1:1 Мехелен 24 6 Андерлехт 31 12 8 11 45 - 43 12.04.26 19:30 Андерлехт - Гент 06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт 22 Полная таблица

Чемпионат Бельгии 2025/26. Плей-офф II, 31-й тур

Антверпен – Генк – 1:2

Голы: Скотт, 86 – Хейманс, 45+2, 51 (пен.)

Левен – Стандард – 1:3

Голы: Теклаб, 48 – Экерт, 65, 90+7 (пен.), Плетинкс, 80 (автогол)

Вестерло – Шарлеруа – 2:0

Голы: Байрам, 34 (пен.), Начо, 79

Таблица плей-офф II

Playoff ECL grp. A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Генк 31 12 9 10 48 - 48 12.04.26 17:00 Генк - Ауд-Хеверле 03.04.26 Антверпен 1:2 Генк 24 3 Стандард 31 12 7 12 30 - 36 11.04.26 19:15 Стандард - Вестерло 04.04.26 Ауд-Хеверле 1:3 Стандард 23 4 Вестерло 31 11 9 11 38 - 40 11.04.26 19:15 Стандард - Вестерло 05.04.26 Вестерло 2:0 Шарлеруа 23 5 Шарлеруа 31 9 7 15 38 - 44 10.04.26 21:45 Шарлеруа - Антверпен 05.04.26 Вестерло 2:0 Шарлеруа 17 9 Антверпен 31 9 8 14 32 - 34 10.04.26 21:45 Шарлеруа - Антверпен 03.04.26 Антверпен 1:2 Генк 18 10 Ауд-Хеверле 31 9 7 15 33 - 46 12.04.26 17:00 Генк - Ауд-Хеверле 04.04.26 Ауд-Хеверле 1:3 Стандард 17 Полная таблица

Чемпионат Бельгии 2025/26. Плей-офф за выживание, 31-й тур

Варегем – Серкль Брюгге – 2:2

Голы: Лемуан, 59, Мбайе, 77 – Диоп, 28, Диаките, 71 (пен.)

Ла-Лувьер – Дендер – 0:1

Гол: Джанханбахш, 68 (пен.)

Таблица плей-офф за выживание