В Бельгии стартовал финальный этап. Чемпионский и другие плей-офф: таблицы
После 30 туров 16 команд были распределены на три группы
В чемпионате Бельгии 2025/26 стартовал финальный этап – 16 команд по итогам 30 туров были распределены на три группы: чемпионский плей-офф (6 команд), плей-офф II (6 команд) и плей-офф за выживание (4 команды).
По итогам чемпионского плей-офф будут определен чемпион, а также участники еврокубков. Победитель плей-офф II сыграет с четвертой командой чемпионского плей-офф за право выступать в следующем сезоне Лиги конференций.
В плей-офф за выживание определится одна команда, которой предстоит встреча с одной из команд Второй лиги Бельгии за право остаться в элитном дивизионе.
С 4 по 6 апреля в Бельгии стартовали встречи первые встречи в вышеупомянутых плей-офф группах.
Из украинцев в Бельгии выступают Даниил Сикан (Андерлехт) и Сергей Сидорчук (Вестерло). Сикан недавно перенес операция и вернется на поле ближе к маю, а Сидорчук вышел на 83-й минуте матча Вестерло против Шарлеруа (2:0).
Чемпионат Бельгии 2025/26. Чемпионский плей-офф, 31-й тур
- Юнион Сент-Жилуаз – Сент-Трюйден – 1:0
Гол: Смит, 62
- Брюгге – Андерлехт – 4:2
Голы: Саббе, 15, Станкович, 29, Цолис, 37, Вермант, 90+4 – Азар, 55, Цветкович, 90+1
- Гент – Мехелен – 1:1
Голы: Дин, 15 – Антонио, 90+5
Таблица чемпионского плей-офф
|Плей-офф I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|31
|20
|9
|2
|51 - 17
|12.04.26 14:30 Мехелен - Юнион Сент-Жилуаз04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден
|36
|2
|Брюгге
|31
|21
|3
|7
|63 - 38
|11.04.26 21:45 Сент-Трюйден - Брюгге06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт
|35
|3
|Сент-Трюйден
|31
|18
|3
|10
|47 - 36
|11.04.26 21:45 Сент-Трюйден - Брюгге04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден
|29
|4
|Гент
|31
|13
|7
|11
|50 - 44
|12.04.26 19:30 Андерлехт - Гент06.04.26 Гент 1:1 Мехелен
|24
|5
|Мехелен
|31
|12
|10
|9
|40 - 38
|12.04.26 14:30 Мехелен - Юнион Сент-Жилуаз06.04.26 Гент 1:1 Мехелен
|24
|6
|Андерлехт
|31
|12
|8
|11
|45 - 43
|12.04.26 19:30 Андерлехт - Гент06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт
|22
Чемпионат Бельгии 2025/26. Плей-офф II, 31-й тур
- Антверпен – Генк – 1:2
Голы: Скотт, 86 – Хейманс, 45+2, 51 (пен.)
- Левен – Стандард – 1:3
Голы: Теклаб, 48 – Экерт, 65, 90+7 (пен.), Плетинкс, 80 (автогол)
- Вестерло – Шарлеруа – 2:0
Голы: Байрам, 34 (пен.), Начо, 79
Таблица плей-офф II
|Playoff ECL grp. A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|31
|12
|9
|10
|48 - 48
|12.04.26 17:00 Генк - Ауд-Хеверле03.04.26 Антверпен 1:2 Генк
|24
|3
|Стандард
|31
|12
|7
|12
|30 - 36
|11.04.26 19:15 Стандард - Вестерло04.04.26 Ауд-Хеверле 1:3 Стандард
|23
|4
|Вестерло
|31
|11
|9
|11
|38 - 40
|11.04.26 19:15 Стандард - Вестерло05.04.26 Вестерло 2:0 Шарлеруа
|23
|5
|Шарлеруа
|31
|9
|7
|15
|38 - 44
|10.04.26 21:45 Шарлеруа - Антверпен05.04.26 Вестерло 2:0 Шарлеруа
|17
|9
|Антверпен
|31
|9
|8
|14
|32 - 34
|10.04.26 21:45 Шарлеруа - Антверпен03.04.26 Антверпен 1:2 Генк
|18
|10
|Ауд-Хеверле
|31
|9
|7
|15
|33 - 46
|12.04.26 17:00 Генк - Ауд-Хеверле04.04.26 Ауд-Хеверле 1:3 Стандард
|17
Чемпионат Бельгии 2025/26. Плей-офф за выживание, 31-й тур
- Варегем – Серкль Брюгге – 2:2
Голы: Лемуан, 59, Мбайе, 77 – Диоп, 28, Диаките, 71 (пен.)
- Ла-Лувьер – Дендер – 0:1
Гол: Джанханбахш, 68 (пен.)
Таблица плей-офф за выживание
|Belgian Pro League Playoff Relegation Group
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Зюлте-Варегем
|31
|8
|9
|14
|40 - 49
|12.04.26 20:15 Дендер ФК - Зюлте-Варегем04.04.26 Зюлте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге
|33
|2
|Серкль Брюгге
|31
|7
|11
|13
|41 - 49
|11.04.26 17:00 Серкль Брюгге - Ла Лувьер04.04.26 Зюлте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге
|32
|3
|Ла Лувьер
|31
|6
|13
|12
|30 - 38
|11.04.26 17:00 Серкль Брюгге - Ла Лувьер06.04.26 Ла Лувьер 0:1 Дендер ФК
|31
|4
|Дендер ФК
|31
|4
|10
|17
|25 - 51
|12.04.26 20:15 Дендер ФК - Зюлте-Варегем06.04.26 Ла Лувьер 0:1 Дендер ФК
|22
