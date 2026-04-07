Чемпионат Турции. Фенербахче забил Бешикташу на 90+11-й. Где Трабзонспор?

В чемпионате Турции 2025/26 завершилась очередная игровая неделя – с 4 по 6 апреля состоялось девять матчей 28-го тура.

4 числа Трабзонспор вместе с украиснким вингером Александром Зубковым переиграл лидера первенства Галатасарай со счетом 2:1 и поднялся на второе место с 63 очками.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Еще один претендент на трофей – Фенербахче – 5 апреля вырвал победу у Бешикташа благодаря реализованному пенальти Керема Актюркоглу на 90+11-й минуте и вернулся себе вторую позицию.

Топ-7 чемпионата Турции: Галатасарай (64), Фенербахче (63), Трабзонспор (63), Бешикташ (52), Гезтепе (46), Башакшехир (44), Самсунспор (36).

У Галатасарая также есть одна игра в запасе (перенесенный матч 27-го тура с Гезтепе будет сыгран 8 апреля), что дает команде дополнительное преимущество над преследователями.

Чемпионат Турции 2025/26. 28-й тур, 4–6 апреля

Фенербахче – Бешикташ – 1:0

Гол: Актюркоглу, 90+11 (пен.)

Трабзонспор – Галатасарай – 2:1

Голы: Онуачу, 4, Нвайву, 62 – Синго, 48

Удаление: Бардакчи, 90+5 (Галатасарай)

Коджаэлиспор – Башакшехир – 0:0

Антальяспор – Эюпспор – 3:0

Голы: ван де Стрек, 63, Сторм, 77, Балле, 83

Удаление: Озьюрт, 50 (Эюпспор)

Самсунспор – Коньяспор – 2:2

Голы: Хольсе, 42, 72 – Барди, 23 (пен.), Крамер, 78

Карагюмрок – Ризеспор – 2:1

Голы: Сержиньо, 39, Бабика, 87 – Сове, 70

Газиантеп – Аланьяспор – 1:1

Голы: Козловски, 63 – Кая, 42

Генчлербрлиги – Гезтепе – 0:2

Голы: Мироши, 39 (пен.), Бокеле, 68 (пен.)

Касымпаша – Кайсериспор – 2:0

Голы: Бенедичак, 10, Янниотис, 66

Удаление: Кафу, 90 (Касымпаша)

Таблица чемпионата Турции