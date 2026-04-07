Чемпионат Турции. Фенербахче забил Бешикташу на 90+11-й. Где Трабзонспор?
В чемпионате Турции 2025/26 завершилась очередная игровая неделя – с 4 по 6 апреля состоялось девять матчей 28-го тура.
4 числа Трабзонспор вместе с украиснким вингером Александром Зубковым переиграл лидера первенства Галатасарай со счетом 2:1 и поднялся на второе место с 63 очками.
Еще один претендент на трофей – Фенербахче – 5 апреля вырвал победу у Бешикташа благодаря реализованному пенальти Керема Актюркоглу на 90+11-й минуте и вернулся себе вторую позицию.
Топ-7 чемпионата Турции: Галатасарай (64), Фенербахче (63), Трабзонспор (63), Бешикташ (52), Гезтепе (46), Башакшехир (44), Самсунспор (36).
У Галатасарая также есть одна игра в запасе (перенесенный матч 27-го тура с Гезтепе будет сыгран 8 апреля), что дает команде дополнительное преимущество над преследователями.
Чемпионат Турции 2025/26. 28-й тур, 4–6 апреля
Фенербахче – Бешикташ – 1:0
Гол: Актюркоглу, 90+11 (пен.)
Трабзонспор – Галатасарай – 2:1
Голы: Онуачу, 4, Нвайву, 62 – Синго, 48
Удаление: Бардакчи, 90+5 (Галатасарай)
Коджаэлиспор – Башакшехир – 0:0
Антальяспор – Эюпспор – 3:0
Голы: ван де Стрек, 63, Сторм, 77, Балле, 83
Удаление: Озьюрт, 50 (Эюпспор)
Самсунспор – Коньяспор – 2:2
Голы: Хольсе, 42, 72 – Барди, 23 (пен.), Крамер, 78
Карагюмрок – Ризеспор – 2:1
Голы: Сержиньо, 39, Бабика, 87 – Сове, 70
Газиантеп – Аланьяспор – 1:1
Голы: Козловски, 63 – Кая, 42
Генчлербрлиги – Гезтепе – 0:2
Голы: Мироши, 39 (пен.), Бокеле, 68 (пен.)
Касымпаша – Кайсериспор – 2:0
Голы: Бенедичак, 10, Янниотис, 66
Удаление: Кафу, 90 (Касымпаша)
Таблица чемпионата Турции
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|27
|20
|4
|3
|63 - 20
|08.04.26 20:00 Гёзтепе - Галатасарай04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай
|64
|2
|Фенербахче
|28
|18
|9
|1
|62 - 28
|11.04.26 20:00 Кайсериспор - Фенербахче05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче
|63
|3
|Трабзонспор
|28
|19
|6
|3
|55 - 30
|11.04.26 17:00 Аланьяспор - Трабзонспор04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк
|63
|4
|Бешикташ
|28
|15
|7
|6
|49 - 32
|10.04.26 20:00 Бешикташ - Антальяспор05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ
|52
|5
|Гёзтепе
|27
|12
|10
|5
|32 - 20
|08.04.26 20:00 Гёзтепе - Галатасарай04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе
|46
|6
|Истанбул Башакшехир
|28
|12
|8
|8
|44 - 30
|11.04.26 14:30 Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор
|44
|7
|Самсунспор
|27
|8
|12
|7
|31 - 33
|09.04.26 20:00 Ризеспор - Самсунспор05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор
|36
|8
|Коджаелиспор
|28
|9
|7
|12
|23 - 32
|12.04.26 20:00 Галатасарай - Коджаелиспор06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ
|34
|9
|Газиантеп
|28
|8
|10
|10
|37 - 47
|13.04.26 20:00 Ризеспор - Газиантеп04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп
|34
|10
|Аланьяспор
|28
|6
|14
|8
|34 - 33
|11.04.26 17:00 Аланьяспор - Трабзонспор04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор
|32
|11
|Коньяспор
|28
|7
|10
|11
|33 - 41
|12.04.26 14:30 Коньяспор - Карагюмрюк05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор
|31
|12
|Ризеспор
|27
|7
|9
|11
|33 - 38
|09.04.26 20:00 Ризеспор - Самсунспор05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор
|30
|13
|Антальяспор
|28
|7
|7
|14
|28 - 43
|10.04.26 20:00 Бешикташ - Антальяспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче
|28
|14
|Касымпаша
|28
|6
|9
|13
|25 - 38
|12.04.26 17:00 Гёзтепе - Касымпаша04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор
|27
|15
|Генчлербирлиги
|28
|6
|7
|15
|28 - 39
|11.04.26 14:30 Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор
|25
|16
|Кайсериспор
|28
|4
|11
|13
|21 - 50
|11.04.26 20:00 Кайсериспор - Фенербахче04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор
|23
|17
|Эюпспор
|28
|5
|7
|16
|19 - 41
|13.04.26 20:00 Эюпспор - Самсунспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор
|22
|18
|Карагюмрюк
|28
|5
|5
|18
|26 - 48
|12.04.26 14:30 Коньяспор - Карагюмрюк05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк
|20
