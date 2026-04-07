Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Турции. Фенербахче забил Бешикташу на 90+11-й. Где Трабзонспор?
Чемпионат Турции
Газиантеп
04.04.2026 17:00 – FT 1 : 1
Аланьяспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
07 апреля 2026, 04:40 |
30
1

С 4 по 6 апреля в Турции состоялись поединки 28-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Турции 2025/26 завершилась очередная игровая неделя – с 4 по 6 апреля состоялось девять матчей 28-го тура.

4 числа Трабзонспор вместе с украиснким вингером Александром Зубковым переиграл лидера первенства Галатасарай со счетом 2:1 и поднялся на второе место с 63 очками.

Еще один претендент на трофей – Фенербахче – 5 апреля вырвал победу у Бешикташа благодаря реализованному пенальти Керема Актюркоглу на 90+11-й минуте и вернулся себе вторую позицию.

Топ-7 чемпионата Турции: Галатасарай (64), Фенербахче (63), Трабзонспор (63), Бешикташ (52), Гезтепе (46), Башакшехир (44), Самсунспор (36).

У Галатасарая также есть одна игра в запасе (перенесенный матч 27-го тура с Гезтепе будет сыгран 8 апреля), что дает команде дополнительное преимущество над преследователями.

Чемпионат Турции 2025/26. 28-й тур, 4–6 апреля

Фенербахче – Бешикташ – 1:0

Гол: Актюркоглу, 90+11 (пен.)

Трабзонспор – Галатасарай – 2:1

Голы: Онуачу, 4, Нвайву, 62 – Синго, 48

Удаление: Бардакчи, 90+5 (Галатасарай)

Коджаэлиспор – Башакшехир – 0:0

Антальяспор – Эюпспор – 3:0

Голы: ван де Стрек, 63, Сторм, 77, Балле, 83

Удаление: Озьюрт, 50 (Эюпспор)

Самсунспор – Коньяспор – 2:2

Голы: Хольсе, 42, 72 – Барди, 23 (пен.), Крамер, 78

Карагюмрок – Ризеспор – 2:1

Голы: Сержиньо, 39, Бабика, 87 – Сове, 70

Газиантеп – Аланьяспор – 1:1

Голы: Козловски, 63 – Кая, 42

Генчлербрлиги – Гезтепе – 0:2

Голы: Мироши, 39 (пен.), Бокеле, 68 (пен.)

Касымпаша – Кайсериспор – 2:0

Голы: Бенедичак, 10, Янниотис, 66

Удаление: Кафу, 90 (Касымпаша)

Таблица чемпионата Турции

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 27 20 4 3 63 - 20 08.04.26 20:00 Гёзтепе - Галатасарай04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай 64
2 Фенербахче 28 18 9 1 62 - 28 11.04.26 20:00 Кайсериспор - Фенербахче05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче 63
3 Трабзонспор 28 19 6 3 55 - 30 11.04.26 17:00 Аланьяспор - Трабзонспор04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк 63
4 Бешикташ 28 15 7 6 49 - 32 10.04.26 20:00 Бешикташ - Антальяспор05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ 52
5 Гёзтепе 27 12 10 5 32 - 20 08.04.26 20:00 Гёзтепе - Галатасарай04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе 46
6 Истанбул Башакшехир 28 12 8 8 44 - 30 11.04.26 14:30 Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор 44
7 Самсунспор 27 8 12 7 31 - 33 09.04.26 20:00 Ризеспор - Самсунспор05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор 36
8 Коджаелиспор 28 9 7 12 23 - 32 12.04.26 20:00 Галатасарай - Коджаелиспор06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ 34
9 Газиантеп 28 8 10 10 37 - 47 13.04.26 20:00 Ризеспор - Газиантеп04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп 34
10 Аланьяспор 28 6 14 8 34 - 33 11.04.26 17:00 Аланьяспор - Трабзонспор04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор 32
11 Коньяспор 28 7 10 11 33 - 41 12.04.26 14:30 Коньяспор - Карагюмрюк05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор 31
12 Ризеспор 27 7 9 11 33 - 38 09.04.26 20:00 Ризеспор - Самсунспор05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор 30
13 Антальяспор 28 7 7 14 28 - 43 10.04.26 20:00 Бешикташ - Антальяспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче 28
14 Касымпаша 28 6 9 13 25 - 38 12.04.26 17:00 Гёзтепе - Касымпаша04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор 27
15 Генчлербирлиги 28 6 7 15 28 - 39 11.04.26 14:30 Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор 25
16 Кайсериспор 28 4 11 13 21 - 50 11.04.26 20:00 Кайсериспор - Фенербахче04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор 23
17 Эюпспор 28 5 7 16 19 - 41 13.04.26 20:00 Эюпспор - Самсунспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор 22
18 Карагюмрюк 28 5 5 18 26 - 48 12.04.26 14:30 Коньяспор - Карагюмрюк05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк 20
Полная таблица

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Кацпер Козловски (Газиантеп), асcист Кевин Родригес.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Ibrahim Kaya (Аланьяспор), асcист Нуну Лима.
По теме:
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Треба вводити правила, грати чисті 90хв, і все
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем