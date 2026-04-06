Лехия с украинцами победила в матче с шестью голами: интрига до конца
Футболисты из Украины помогли переиграть «Корону»
6 апреля «Лехия» Гданьск с украинцами в составе оказалась сильнее «Короны» Кельце в 27-м туре чемпионата Польши.
Домашний поединок для «Лехии» завершился победой со счетом 4:2. Весь матч на поле провели два украинца – Иван Желизко и Максим Дячук.
Также на замену вышел Богдан Вьюнник, которому удалось провести на поле лишь 15 минут. Антон Царенко и Богдан Сарнавский провели всю игру в запасе.
Благодаря победе в очной встрече «Лехия» обошла «Корону» в таблице: команда из Гданьска сейчас девятая (37 очков), клуб из города Кельце – десятый (36 баллов).
Чемпионат Польши. 27-й тур, 6 апреля
«Лехия» Гданьск – «Корона» Кельце – 4:2
Голы: Чиркович, 19, Бобчек, 29 (пен.), Капич, 59, Курминовски, 90+3 – Бланик, 78 (пен.), Реста, 82
Удаление: Сотериу, 27
90' | KONIEC MECZU. TRZY PUNKTY ZOSTAJĄ W GDAŃSKU! 😍#LGDKOR 4:2 pic.twitter.com/Fd88Jlg40n— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) April 6, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам
Тренер Арсенала провел пресс-конференцию перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов