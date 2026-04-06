Лехия с украинцами победила в матче с шестью голами: интрига до конца

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06.04.2026 21:15 – FT 4 : 2
Корона Кельце
06 апреля 2026, 23:29 | Обновлено 07 апреля 2026, 00:51
Футболисты из Украины помогли переиграть «Корону»

6 апреля «Лехия» Гданьск с украинцами в составе оказалась сильнее «Короны» Кельце в 27-м туре чемпионата Польши.

Домашний поединок для «Лехии» завершился победой со счетом 4:2. Весь матч на поле провели два украинца – Иван Желизко и Максим Дячук.

Также на замену вышел Богдан Вьюнник, которому удалось провести на поле лишь 15 минут. Антон Царенко и Богдан Сарнавский провели всю игру в запасе.

Благодаря победе в очной встрече «Лехия» обошла «Корону» в таблице: команда из Гданьска сейчас девятая (37 очков), клуб из города Кельце – десятый (36 баллов).

Чемпионат Польши. 27-й тур, 6 апреля

«Лехия» Гданьск – «Корона» Кельце – 4:2

Голы: Чиркович, 19, Бобчек, 29 (пен.), Капич, 59, Курминовски, 90+3 – Бланик, 78 (пен.), Реста, 82

Удаление: Сотериу, 27

По теме:
Жирона – Вильярреал – 1:0. Травма Ваната и Цыганков. Видео гола и обзор
Наполи – Милан – 1:0. Битва за второе место Серии A. Видео гола и обзор
Рокировка в Серии A. Наполи переиграл Милан и обошел россонери в таблице
Андрей Витренко
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06 апреля 2026, 21:12 28
В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам

АРТЕТА: «Букайо Сака не сыграет против Спортинга в ЛЧ из-за травмы»
Футбол | 06 апреля 2026, 23:21 0
АРТЕТА: «Букайо Сака не сыграет против Спортинга в ЛЧ из-за травмы»
АРТЕТА: «Букайо Сака не сыграет против Спортинга в ЛЧ из-за травмы»

Тренер Арсенала провел пресс-конференцию перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Бокс | 06.04.2026, 09:30
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой, Свитолина остается седьмой ракеткой
Теннис | 06.04.2026, 15:35
Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой, Свитолина остается седьмой ракеткой
Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой, Свитолина остается седьмой ракеткой
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Бокс | 06.04.2026, 05:02
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 13
Футбол
В команде Усика объяснили, почему отказались от боя с Итаумой
В команде Усика объяснили, почему отказались от боя с Итаумой
05.04.2026, 08:42 2
Бокс
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 14
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
