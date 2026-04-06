Микель АРТЕТА: «Никакой паники в Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов со «Спортингом» обсудил вылет команды из кубковых турниров Англии.

«Нужно четко понимать ситуацию. Вместо паники нужно понять, почему это произошло, и внести ясность. Когда вы проанализируете это и примете это, вы станете лучше. Вот и все, и это то, что мы должны сделать.

Почувствуйте эту боль, почувствуйте эти эмоции и используйте их, чтобы стать лучше и совершенствоваться. Мы обсуждали несколько моментов внутри команды, и я уверен, что завтра мы это увидим. Мы как никогда полны энтузиазма, очень воодушевлены и очень, очень мотивированы», – заявил Артета.

«Канониры» лидируют в Премьер-лиге с отрывом в девять очков от «Манчестер Сити» и во вторник сыграют против «Спортинга» в четвертьфинале Лиги чемпионов.