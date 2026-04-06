06 апреля 2026, 22:25 |
218
0

Самюэль Умтити проведет ликбез для Килиана Мбаппе

Самюэль Умтити категорически не согласен с лидером атак «Реала»

06 апреля 2026, 22:25 |
218
0
Самюэль Умтити проведет ликбез для Килиана Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Умтити

Бывший защитник «Барселоны» Самюэль Умтити возразил бывшему партнеру по сборной Франции, форварду «Реала» Килиану Мбаппе. Ранее голеадор в эфире YouTube-шоу Орельена Тчуамени «The Bridge» утверждал, что играть в обороне – самая легкая задача на поле.

«Так часто говорят нападающие. В защите все совсем по-другому. Совершишь ошибку – и сразу же за нее заплатишь, так что это не самая легкая позиция», – ответил Умтити в программе «L'After Foot» на радио RMC.

«Что касается бега, да, но я обнаружил, что после матча у защитника начинает болеть голова, потому что нужно быть гораздо более сосредоточенным, чем нападающему, который может совершить десять ошибок за матч, и это не будет иметь значения. Когда вы защищаетесь втроём, у вас, конечно, больше уверенности, но вы всё равно остаётесь защитником. Если вы проигрываете единоборство, вы знаете, что нападающий может сразу же пойти к воротам, и всё кончено. Килиан это знает. Я даже не знаю, почему он это сказал, думаю, я с ним поговорю (смеётся)», – добавил Умтити.

Мбаппе и Умтити в одной команде становились чемпионами мира в 2018 году.

Руслан Полищук Источник: RMC Sport
