09 апреля 2026, 07:02
Тренер считает, что «горнякам» по силам обыграть нидерландский клуб

УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о шансах донецкого «Шахтера» в матче Лиги конференций против «АЗ».

«Хорошая команда АЗ Алкмаар, но там нет ярких звезд. Там, как только появляется талантливый молодой игрок, его сразу продают в Англию или Францию. Я думаю, что «Шахтер» должен их пройти», — рассказал Сабо.

Первый матч «Шахтер» против «АЗ» сыграет 9 апреля в Польше, ответный матч – 16 апреля.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

