«Его продадут в Англию». Сабо сделал прогноз на матч Шахтер – АЗ
Тренер считает, что «горнякам» по силам обыграть нидерландский клуб
Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о шансах донецкого «Шахтера» в матче Лиги конференций против «АЗ».
«Хорошая команда АЗ Алкмаар, но там нет ярких звезд. Там, как только появляется талантливый молодой игрок, его сразу продают в Англию или Францию. Я думаю, что «Шахтер» должен их пройти», — рассказал Сабо.
Первый матч «Шахтер» против «АЗ» сыграет 9 апреля в Польше, ответный матч – 16 апреля.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
