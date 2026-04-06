Сыграет ли Судаков? Трубин выйдет в старте Бенфики на матч против Каза Пии
Моуриньо оставил Георгия в резерве на поединок 28-го тура чемпионата Португалии
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе Бенфики на матч 28-го тура чемпионата Португалии против команды Каза Пия.
Еще один представитель Украины Георгий Судаков остался в резерве. В атаке орлов сыграет один центральный форвард – Вангелис Павлидис.
В таблице португальского первенства подопечные Жозе Моуриньо располагаются на третьем месте с 65 очками. У Каза Пии 24 балла и 16-я позиция.
Встреча Бенфики и Каза Пии начнется 6 апредя в 22:45 по Киеву на стадионе в Риу-Майор.
Стартовые составы на матч Каза Пия – Бенфика
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В решающем поединке отбора Ангелина в двух сетах проиграла Александре Саснович
Воронин рассказал о Реброве