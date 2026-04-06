Шеффилд Уэнсдей повторил антирекорд в Англии – 36 матчей без побед

Клуб Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» продолжает штамповать антирекорды в английском футболе.

В феврале команда потеряла все шансы остаться во втором по силе дивизионе – это самый ранний вылет из лиги. Из-за финансовых проблем «Уэнсдей» получил -15 пунктов на следующий сезон.

Сегодня «совы» сыграли 1:1 с «Лестером» в рамках Чемпионшипа. Это 36-й официальный матч команды без побед – повторение антирекорда с момента основания Футбольной лиги в 1888 году. Ранее столько же провальных поединков было у «Дерби» с сентября 2007 года по август 2008-го.

«Шеффилд Уэнсдей» – четырехкратный чемпион Англии, также «совы» выиграли четыре Кубка и Суперкубок.