  4. Шеффилд Уэнсдей повторил антирекорд в Англии – 36 матчей без побед
06 апреля 2026, 21:06 | Обновлено 06 апреля 2026, 21:07
Шеффилд Уэнсдей повторил антирекорд в Англии – 36 матчей без побед

Славный «Шеффилд Уэнсдей» катится в пропасть

Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» продолжает штамповать антирекорды в английском футболе.

В феврале команда потеряла все шансы остаться во втором по силе дивизионе – это самый ранний вылет из лиги. Из-за финансовых проблем «Уэнсдей» получил -15 пунктов на следующий сезон.

Сегодня «совы» сыграли 1:1 с «Лестером» в рамках Чемпионшипа. Это 36-й официальный матч команды без побед – повторение антирекорда с момента основания Футбольной лиги в 1888 году. Ранее столько же провальных поединков было у «Дерби» с сентября 2007 года по август 2008-го.

«Шеффилд Уэнсдей» – четырехкратный чемпион Англии, также «совы» выиграли четыре Кубка и Суперкубок.

Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
