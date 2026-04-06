ВИДЕО. Испанец Рохас забил впервые за Эпицентр и сразу заработал удаление
Вингер так бурно праздновал гол, что забыл о наличии первого предупреждения
«Эпицентр» из Каменец-Подольского и «Кудровка» (Черниговская область) встретились в понедельник, 6 апреля, в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения поединка стал стадион «Арена Левый Берег», расположенный в Киеве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
На 56-й минуте «Эпицентр» вышел вперед усилиями испанца Карлоса Рохаса, который обокрал соперника, нанес мощный удар и ... забыл о наличии желтой карточки.
Вингер побежал праздновать гол, снял футболку и получил второе предупреждения – футболисту каменец-подольского клуба пришлось покинуть поле.
