  4. ВИДЕО. Испанец Рохас забил впервые за Эпицентр и сразу заработал удаление
06 апреля 2026, 19:33
203
0

ВИДЕО. Испанец Рохас забил впервые за Эпицентр и сразу заработал удаление

Вингер так бурно праздновал гол, что забыл о наличии первого предупреждения

06 апреля 2026, 19:33 |
203
0
ВИДЕО. Испанец Рохас забил впервые за Эпицентр и сразу заработал удаление

«Эпицентр» из Каменец-Подольского и «Кудровка» (Черниговская область) встретились в понедельник, 6 апреля, в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена Левый Берег», расположенный в Киеве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

На 56-й минуте «Эпицентр» вышел вперед усилиями испанца Карлоса Рохаса, который обокрал соперника, нанес мощный удар и ... забыл о наличии желтой карточки.

Вингер побежал праздновать гол, снял футболку и получил второе предупреждения – футболисту каменец-подольского клуба пришлось покинуть поле.

ВИДЕО. Испанец Рохас забил первый гол за Эпицентр и сразу был удален с поля

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
