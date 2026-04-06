Президент ПФЛ рассказал о скандальной ситуации с матчем Первой лиги

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, где перволиговая «Нива», которой Тернопольский горсовет запретил играть на стадионе имени Романа Шухевича, будет принимать в 22 туре Ивано-Франковское «Прикарпатье».

«Поединок пройдет согласно календарю 7 апреля в Тернополе. Областные заинтересованные организации, в частности, Территориальный центр комплектования и социальной поддержки дали согласие на то, чтобы «Нива» с прикарпатцами померялась силами на стадионе имени Романа Шухевича.

Хочется надеяться, что в ближайшее время городские власти и ФК все-таки найдут общий язык и «Нива» будет принимать соперников в Тернополе. Все таки речь идет о единственной футбольной команде мастеров в регионе, которая с успехом выступала и в элитном дивизионе».

Ранее стало известно, почему городские власти запрещают «Ниве» играть в Тернополе.