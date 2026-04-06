Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент ПФЛ рассказал о скандальной ситуации с матчем Первой лиги
Украина. Первая лига
06 апреля 2026, 19:11 | Обновлено 06 апреля 2026, 19:13
679
0

Президент ПФЛ рассказал о скандальной ситуации с матчем Первой лиги

Поединок состоится в Тернополе согласно календарю

679
0
ПФЛ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, где перволиговая «Нива», которой Тернопольский горсовет запретил играть на стадионе имени Романа Шухевича, будет принимать в 22 туре Ивано-Франковское «Прикарпатье».

«Поединок пройдет согласно календарю 7 апреля в Тернополе. Областные заинтересованные организации, в частности, Территориальный центр комплектования и социальной поддержки дали согласие на то, чтобы «Нива» с прикарпатцами померялась силами на стадионе имени Романа Шухевича.

Хочется надеяться, что в ближайшее время городские власти и ФК все-таки найдут общий язык и «Нива» будет принимать соперников в Тернополе. Все таки речь идет о единственной футбольной команде мастеров в регионе, которая с успехом выступала и в элитном дивизионе».

Ранее стало известно, почему городские власти запрещают «Ниве» играть в Тернополе.

По теме:
Арда Туран отреагировал на проблемы Проспера Оба после перехода из ЛНЗ
Эпицентр – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Руслан РОТАНЬ: «Все команды, у кого есть сборники, потеряли очки»
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск инсайд ПФЛ Украины Александр Каденко
Андрей Писаренко
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 06 апреля 2026, 16:19 0
Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок начнется 6 апреля в 22:00 по Киеву

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Футбол | 06 апреля 2026, 06:58 4
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»

Футболист вспомнил, как купил элитный автомобиль Maserati

Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Футбол | 06.04.2026, 09:12
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко
Футбол | 06.04.2026, 14:27
Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко
Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Футбол | 06.04.2026, 10:07
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 9
Футбол
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 6
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 18
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 16
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
06.04.2026, 06:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем