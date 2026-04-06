  4. Клуб Украинской Премьер-лиги может потерять своих легионеров из-за финансов
06 апреля 2026, 16:22
Клуб Украинской Премьер-лиги может потерять своих легионеров из-за финансов

«Кривбасс» рискует остаться без Дибанго, Араухо, Мендосы и других иностранных футболистов

ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» может потерять своих легионеров из-за тяжелой финансовой ситуации, которая сложилась в клубе в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.

«Игроки «Кривбасса» проинформированы о финансовом состоянии клуба. Возможно, это и является причиной неудачной игры в последних матчах.

Все легионеры ищут себе новые команды, у некоторых из них есть предметные интересы от других клубов. Например, ЛНЗ был бы не прочь подписать Дибанго и Араухо.

«Металлист 1925» уже давно положил глаз на Мендозу. Что будет с «Кривбассом» в следующем сезоне пока большая загадка», – сообщил источник.

После 22 туров подопечные Патрика ван Леувена набрали 34 балла и разместились на шестой позиции в турнирной таблице. В последнем матче криворожский клуб уступил на домашней арене ЛНЗ – 0:3.

Николай Тытюк Источник: Инсайды от Пасичныка
а что случилось ???? баблопровод из бюджета перекрыли ? Зелебобик перестал кормить ? 
с ЛНЗ было видно, что играть они уже не хотят
