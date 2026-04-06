Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Шахтер отправился в польский Краков, где проведет матч Лиги конференций
Лига конференций
Шахтер отправился в польский Краков, где проведет матч Лиги конференций

Донецкий клуб сыграет против нидерландского «АЗ Алкмаар» в матче, который состоится 9 апреля

В четверг, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и нидерландский «АЗ Алкмаар».

Футболисты и тренерский штаб «горняков» отправился в польский Краков, где проведут номинально домашний поединок на арене «Stadion Miejski im. Henryka Reymana».

Пресс-служба донецкого клуба опубликовала в социальных сетях фото игроков, который временно покинули Украину.

На стадии 1/8 финала подопечные Арды Турана одолели польский «Лех» – после домашней победы со счетом 3:1 украинский клуб потерпел поражение во второй игре (1:2).

«АЗ Алкмаар» завоевал путевку в четвертьфинал, дважды одолев чешскую «Спарту» – 2:1 и 4:0.

ФОТО. Донецкий Шахтер отправился на матч Лиги конференций в Польшу

По теме:
ФОТО. Дубль Эгиналду, Педриньо не забил пенальти. Шахтер разгромил Рух
Ризнык отметил «сухой» юбилей в УПЛ
В Шахтере назвали имя лучшего футболиста в разгромном матче УПЛ
Лига конференций Шахтер Донецк АЗ Алкмаар Шахтер - АЗ Алкмаар Арда Туран
Николай Тытюк Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Футбол | 06 апреля 2026, 10:44 16
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех

Тренер «Шахтера» поддержал Реброва

Клуб Украинской Премьер-лиги может потерять своих легионеров из-за финансов
Футбол | 06 апреля 2026, 16:22 2
Клуб Украинской Премьер-лиги может потерять своих легионеров из-за финансов
Клуб Украинской Премьер-лиги может потерять своих легионеров из-за финансов

«Кривбасс» рискует остаться без Дибанго, Араухо, Мендосы и других иностранных футболистов

Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Футбол | 06.04.2026, 05:32
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Футбол | 06.04.2026, 16:10
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Футбол | 06.04.2026, 07:51
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 359
Футбол
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 6
Футбол
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 160
Футбол
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 14
Футбол
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 34
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем