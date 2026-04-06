Шахтер отправился в польский Краков, где проведет матч Лиги конференций

В четверг, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и нидерландский «АЗ Алкмаар».

Футболисты и тренерский штаб «горняков» отправился в польский Краков, где проведут номинально домашний поединок на арене «Stadion Miejski im. Henryka Reymana».

Пресс-служба донецкого клуба опубликовала в социальных сетях фото игроков, который временно покинули Украину.

На стадии 1/8 финала подопечные Арды Турана одолели польский «Лех» – после домашней победы со счетом 3:1 украинский клуб потерпел поражение во второй игре (1:2).

«АЗ Алкмаар» завоевал путевку в четвертьфинал, дважды одолев чешскую «Спарту» – 2:1 и 4:0.

