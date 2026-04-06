  4. Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой, Свитолина остается седьмой ракеткой
Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой, Свитолина остается седьмой ракеткой

Джессика Пегула защитила трофей в Чарльстоне и сохранила пятую позицию

WTA. Юлия Стародубцева

6 апреля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи турниров WTA 500 в Чарльстоне и WTA 250 в Боготе.

Чемпионкой пятисотника в США стала Джессика Пегула, которая защитила прошлогодний трофей и сохранила пятое место.

Победительницей соревнований в Колумбии стала Мария Боузкова – чешка прибавила две позиции и поднялась на 24-ю строчку, повторив личный рекорд.

В топ-10 никаких изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко, в первую пятерку также входят Елена Рыбакина, Коко Гауфф и Ига Свентек.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на седьмом месте.

Марта Костюк сохранила 27-ю строчку, а Даяна Ястремская – 49-ю. На этой неделе Свитолина и Костюк сыграют за сборную Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Польши, а Ястремская выступит на пятисотнике в Линце.

Юлия Стародубцева, которая добралась до финала Чарльстона (дебютный финал на уровне Тура, поражение Пегуле), прибавила 36 позиций и обновила личный рекорд – 53-е место.

Четвертая лучшая теннисистка Украины – Александра Олейникова – прибавила три позиции и располагается на 68-й строчке.

Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Вероника Подрез и Анастасия Соболева потеряли несколько позиций, а Катарина Завацкая прибавила девять строчек.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок – 26-е место.

Из украинок в топ-100 также входит Надежда Киченок – 64-я позиция.

Украинки в парном рейтинге WTA

Вони що, не можуть фотку Юлі додати? 
