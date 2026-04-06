Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорошие новости для Симеоне. Важные игроки Атлетико восстановились от травм
Лига чемпионов
06 апреля 2026, 15:47 | Обновлено 06 апреля 2026, 15:56
170
0

Хорошие новости для Симеоне. Важные игроки Атлетико восстановились от травм

Облак, Пубиль и Мендоса смогут сыграть с «Барселоной»

06 апреля 2026, 15:47 | Обновлено 06 апреля 2026, 15:56
170
0
Хорошие новости для Симеоне. Важные игроки Атлетико восстановились от травм
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

«Атлетико» вернулся к тренировкам после дня отдыха, который Диего Симеоне предоставил своей команде после матча с «Барселоной» (1:2) в 30-м туре Ла Лиги.

«Красно-белые» активно готовятся к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится в среду, 8 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

На утренней тренировке у Симеоне были поводы для оптимизма, ведь после травм восстановились несколько ключевых игроков команды. В общей группе работали Ян Облак, Марк Пубиль и Родриго Мендоса. Все трое готовятся к игре на «Камп Ноу», а первые двое, вероятно, выйдут в стартовом составе на матч против каталонцев.

Облак получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» и не играл с 10 марта. Пубиль не выступал за «Атлетико» с 14 марта, когда получил повреждение в матче с «Хетафе» (1:0). Мендоса не выходил на поле с 7 марта, когда «Атлетико» встречался с «Реал Сосьедадом» (3:2) в Ла Лиге.

Ранее игрок «Атлетико» обвинил арбитра матча с «Барселоной» в двойных стандартах.

Ян Облак Марк Пубиль Лига чемпионов Барселона - Атлетико Атлетико Мадрид Диего Симеоне Барселона
Иван Чирко Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем