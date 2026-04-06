Хорошие новости для Симеоне. Важные игроки Атлетико восстановились от травм

«Атлетико» вернулся к тренировкам после дня отдыха, который Диего Симеоне предоставил своей команде после матча с «Барселоной» (1:2) в 30-м туре Ла Лиги.

«Красно-белые» активно готовятся к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится в среду, 8 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

На утренней тренировке у Симеоне были поводы для оптимизма, ведь после травм восстановились несколько ключевых игроков команды. В общей группе работали Ян Облак, Марк Пубиль и Родриго Мендоса. Все трое готовятся к игре на «Камп Ноу», а первые двое, вероятно, выйдут в стартовом составе на матч против каталонцев.

Облак получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» и не играл с 10 марта. Пубиль не выступал за «Атлетико» с 14 марта, когда получил повреждение в матче с «Хетафе» (1:0). Мендоса не выходил на поле с 7 марта, когда «Атлетико» встречался с «Реал Сосьедадом» (3:2) в Ла Лиге.

