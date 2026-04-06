Альваро АРБЕЛОА: «Для меня большая честь иметь такого футболиста в команде»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопросы журналистов накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится 7 апреля.

Королевский клуб встретится с немецкой «Баварией» на стадионе «Estadio Santiago Bernabéu». Свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

О матче против Баварии: «Реал» всегда демонстрировал свою силу, однако «Бавария», безусловно, очень стабильная команда. Мы должны понимать, какой вызов они нам бросят.

Мы не думаем о том, что может проиграть этот матч. Для нас существует только один возможный сценарий – победа. Это единственное, во что мы верим».

О состоянии игроков после поражения в Ла Лиге: «В раздевалке царит такая же атмосфера, как и в любой другой команде после неудач. Возможно, это особенно больно, потому что поражение было недопустимым результатом.

Конечно, некоторым игрокам было тяжело. Я заглянул на пять секунд в раздевалку, чтобы сказать, что нам нужно сосредоточиться на завтрашней игре. Нам предстоит встреча с командой, которая играет на очень высоком уровне. Вся наша энергия сосредоточена на «Баварии».

О состоянии Беллингема: «С ним на поле мы – очень сильная команда. И вы увидите это завтра. Он имеет лидерские качества и фантастические футбольные данные. Важно наладить взаимосвязь между игроками. Вписать Беллингема в состав – это приятная проблема».

О будущем Алабы: «Для меня большая честь иметь такого футболиста в команде. Алаба обладает впечатляющей способностью передавать ценности и качества, необходимые футболисту. Клубу предстоит решить будущее, ситуацию з контрактом, но для меня большая честь работать с ним».

Работа Компани в Баварии: «Это очень хорошо подготовленная команда, игровые схемы которой легко узнать. Они очень агрессивны в обороне, персонально опекают соперника, действуют слишком смело.

Они с невероятной скоростью возвращаются назад во время атак соперника. Темп и интенсивность, талант... Я думаю, это очень сбалансированная команда с множеством козырей в рукаве, Компани заслуживает похвалы».

О влиянии Мбаппе: «То, чего он добился, чтобы попасть в «Реал», было совсем нелегко. Я рад, что у меня есть возможность работать с таким великолепным футболистом.

Уверен, мы увидим Килиана в лучшей форме во главе команды. Я очень доверяю ему. Это большая удача – иметь всех этих футболистов в своем распоряжении».

О своем отношении к работе в Реале: «Где бы вы меня ни поставили, я хочу подготовить свою команду к тому, с чем ей предстоит столкнуться на поле. Мы должны раскрыть потенциал каждого. Я понимаю, что хорошие личные отношения помогают раскрыть весь талант.

Я хочу, чтобы у моей команды был свой стиль и индивидуальность – это то, что можно сказать о любом великом тренере».