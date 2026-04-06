06 апреля 2026, 15:51
574
0

Альваро АРБЕЛОА: «Для меня большая честь иметь такого футболиста в команде»

Наставник «Реала» – о матче против «Баварии», влиянии Давида Алабы, Килиана Мбаппе и Беллингема

06 апреля 2026, 15:51 |
574
0
Альваро АРБЕЛОА: «Для меня большая честь иметь такого футболиста в команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопросы журналистов накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится 7 апреля.

Королевский клуб встретится с немецкой «Баварией» на стадионе «Estadio Santiago Bernabéu». Свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

О матче против Баварии: «Реал» всегда демонстрировал свою силу, однако «Бавария», безусловно, очень стабильная команда. Мы должны понимать, какой вызов они нам бросят.

Мы не думаем о том, что может проиграть этот матч. Для нас существует только один возможный сценарий – победа. Это единственное, во что мы верим».

О состоянии игроков после поражения в Ла Лиге: «В раздевалке царит такая же атмосфера, как и в любой другой команде после неудач. Возможно, это особенно больно, потому что поражение было недопустимым результатом.

Конечно, некоторым игрокам было тяжело. Я заглянул на пять секунд в раздевалку, чтобы сказать, что нам нужно сосредоточиться на завтрашней игре. Нам предстоит встреча с командой, которая играет на очень высоком уровне. Вся наша энергия сосредоточена на «Баварии».

О состоянии Беллингема: «С ним на поле мы – очень сильная команда. И вы увидите это завтра. Он имеет лидерские качества и фантастические футбольные данные. Важно наладить взаимосвязь между игроками. Вписать Беллингема в состав – это приятная проблема».

О будущем Алабы: «Для меня большая честь иметь такого футболиста в команде. Алаба обладает впечатляющей способностью передавать ценности и качества, необходимые футболисту. Клубу предстоит решить будущее, ситуацию з контрактом, но для меня большая честь работать с ним».

Работа Компани в Баварии: «Это очень хорошо подготовленная команда, игровые схемы которой легко узнать. Они очень агрессивны в обороне, персонально опекают соперника, действуют слишком смело.

Они с невероятной скоростью возвращаются назад во время атак соперника. Темп и интенсивность, талант... Я думаю, это очень сбалансированная команда с множеством козырей в рукаве, Компани заслуживает похвалы».

О влиянии Мбаппе: «То, чего он добился, чтобы попасть в «Реал», было совсем нелегко. Я рад, что у меня есть возможность работать с таким великолепным футболистом.

Уверен, мы увидим Килиана в лучшей форме во главе команды. Я очень доверяю ему. Это большая удача – иметь всех этих футболистов в своем распоряжении».

О своем отношении к работе в Реале: «Где бы вы меня ни поставили, я хочу подготовить свою команду к тому, с чем ей предстоит столкнуться на поле. Мы должны раскрыть потенциал каждого. Я понимаю, что хорошие личные отношения помогают раскрыть весь талант.

Я хочу, чтобы у моей команды был свой стиль и индивидуальность – это то, что можно сказать о любом великом тренере».

Присоединились к Барселоне. Два клуба получили место в Лиге чемпионов 26/27
Винисиус остается в Реале: «Продлю контракт и останусь здесь надолго»
Хорошие новости для Симеоне. Важные игроки Атлетико восстановились от травм
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Футбол | 06 апреля 2026, 07:51 8
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной

Президент УАФ не хочет инициировать расторжение контракта

Решение принято. Жирона определилась по будущему Цыганкова
Футбол | 06 апреля 2026, 06:42 3
Решение принято. Жирона определилась по будущему Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась по будущему Цыганкова

Каталонцы намерены продлить контракт

Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Футбол | 06.04.2026, 09:15
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона
Футбол | 06.04.2026, 11:53
Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона
Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Футбол | 06.04.2026, 05:32
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 11
Футбол
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 359
Футбол
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 3
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 18
Футбол
