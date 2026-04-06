Ризнык отметил «сухой» юбилей в УПЛ
Голкипер горняков 60-й раз отыграл на «ноль» в УПЛ
В поединке с «Рухом» (3:0) 27-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык 60-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины. Он стал 24-м вратарем в истории УПЛ, достигшим этого рубежа. 38 сухих матчей он провел за «Шахтер» и 22 – за «Ворсклу». Не забивали Ризныку игроки 24-х клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Александрии» – 6 раз, «Колоса» – 5, «Вереса», «Ингульца», «Оболони» и «Руха» – по 4.
Свой первый сухой матч в УПЛ Дмитрий провел 30 ноября 2019 года в домашнем поединке «Ворсклы» с «Колосом» (1:0), достигнув таким образом рубежа «60» за 6 лет 126 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные сухие матчи Дмитрия Ризныка в УПЛ
|
СМ
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
30.11.2019
|
Ворскла
|
Колос
|
1:0 (д)
|
10-й
|
06.03.2021
|
Ворскла
|
Мариуполь
|
1:0 (г)
|
20-й
|
01.10.2022
|
Ворскла
|
Ингулец
|
1:0 (г)
|
30-й
|
12.03.2024
|
Шахтер
|
Львов
|
2:0 (д)
|
40-й
|
23.11.2024
|
Шахтер
|
Ингулец
|
6:0 (д)
|
50-й
|
22.09.2025
|
Шахтер
|
Заря
|
1:0 (д)
|
60-й
|
05.04.2026
|
Шахтер
|
Рух
|
3:0 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
