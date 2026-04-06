Ризнык отметил «сухой» юбилей в УПЛ

В поединке с «Рухом» (3:0) 27-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык 60-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины. Он стал 24-м вратарем в истории УПЛ, достигшим этого рубежа. 38 сухих матчей он провел за «Шахтер» и 22 – за «Ворсклу». Не забивали Ризныку игроки 24-х клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Александрии» – 6 раз, «Колоса» – 5, «Вереса», «Ингульца», «Оболони» и «Руха» – по 4.

Свой первый сухой матч в УПЛ Дмитрий провел 30 ноября 2019 года в домашнем поединке «Ворсклы» с «Колосом» (1:0), достигнув таким образом рубежа «60» за 6 лет 126 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Дмитрия Ризныка в УПЛ