Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ризнык отметил «сухой» юбилей в УПЛ
Украина. Премьер лига
06 апреля 2026, 11:16 | Обновлено 06 апреля 2026, 11:25
Голкипер горняков 60-й раз отыграл на «ноль» в УПЛ

ФК Шахтер

В поединке с «Рухом» (3:0) 27-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык 60-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины. Он стал 24-м вратарем в истории УПЛ, достигшим этого рубежа. 38 сухих матчей он провел за «Шахтер» и 22 – за «Ворсклу». Не забивали Ризныку игроки 24-х клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Александрии» – 6 раз, «Колоса» – 5, «Вереса», «Ингульца», «Оболони» и «Руха» – по 4.

Свой первый сухой матч в УПЛ Дмитрий провел 30 ноября 2019 года в домашнем поединке «Ворсклы» с «Колосом» (1:0), достигнув таким образом рубежа «60» за 6 лет 126 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Дмитрия Ризныка в УПЛ

СМ

Дата

Клуб

Соперник

Счет

1-й

30.11.2019

Ворскла

Колос

1:0 (д)

10-й

06.03.2021

Ворскла

Мариуполь

1:0 (г)

20-й

01.10.2022

Ворскла

Ингулец

1:0 (г)

30-й

12.03.2024

Шахтер

Львов

2:0 (д)

40-й

23.11.2024

Шахтер

Ингулец

6:0 (д)

50-й

22.09.2025

Шахтер

Заря

1:0 (д)

60-й

05.04.2026

Шахтер

Рух

3:0 (д)
По теме:
Богдан Михайличенко провел 200-й матч в украинской карьере
Где смотреть онлайн матч Украинской Премьер-лиги Эпицентр – Кудровка
Тренер Оболони – о голевой феерии: «Команду стоит похвалить»
цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Бокс | 06 апреля 2026, 09:30 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»

Британец считает, что Уайлдеру стоит завершить карьеру

Саленко назвал главную задачу Динамо на оставшуюся часть сезона
Футбол | 06 апреля 2026, 10:30 3
Саленко назвал главную задачу Динамо на оставшуюся часть сезона
Саленко назвал главную задачу Динамо на оставшуюся часть сезона

Бывший нападающий считает, что «бело-синим» необходимо все силы бросить на завоевание Кубка Украины

Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Футбол | 06.04.2026, 07:51
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Футбол | 06.04.2026, 10:44
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Футбол | 06.04.2026, 09:15
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новый президент, отсутствие главного тренера и даже Буданов
Новый президент, отсутствие главного тренера и даже Буданов
04.04.2026, 12:11
Другие виды
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
06.04.2026, 06:23 26
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 9
Футбол
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 156
Футбол
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем