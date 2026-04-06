Матч Реал – Бавария обслужит арбитр, при котором мюнхенцы не проигрывали

Английский арбитр Майкл Оливер обслужит первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между Реалом и Баварией.

Для мюнхенцев этот арбитр является фортовым. В 7 матчах Баварии, на которых работал англичанин, немецкий клуб одержал 6 побед, еще раз была зафиксирована ничья.

Интересным фактом является то, что четвертьфинал Реал – Бавария станет матчем самой поздней стадии турниров, на котором Майкл Оливер будет работать в поединках с участием мюнхенцев.

