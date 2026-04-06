06 апреля 2026, 10:42 | Обновлено 06 апреля 2026, 10:43
Матч Реал – Бавария обслужит арбитр, при котором мюнхенцы не проигрывали

Вспомним все матчи Баварии, на которых работал Майкл Оливер

06 апреля 2026, 10:42 | Обновлено 06 апреля 2026, 10:43
218
0
Матч Реал – Бавария обслужит арбитр, при котором мюнхенцы не проигрывали
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Оливер

Английский арбитр Майкл Оливер обслужит первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между Реалом и Баварией.

Для мюнхенцев этот арбитр является фортовым. В 7 матчах Баварии, на которых работал англичанин, немецкий клуб одержал 6 побед, еще раз была зафиксирована ничья.

Интересным фактом является то, что четвертьфинал Реал – Бавария станет матчем самой поздней стадии турниров, на котором Майкл Оливер будет работать в поединках с участием мюнхенцев.

Матчи Баварии, которые обслуживал Майкл Оливер (7)

  • 2024/25, Клубный чемпионат мира, 1/8 финала, Фламенго – Бавария – 2:4
  • 2024/25, Лига чемпионов, 1/8 финала, Бавария – Байер – 3:0
  • 2022/23, Лига чемпионов, 1/8 финала, ПСЖ – Бавария – 0:1
  • 2021/22, Лига чемпионов, 1/8 финала, РБ Зальцбург – Бавария – 1:1
  • 2021/22, Лига чемпионов, групповой этап, Барселона – Бавария – 0:3
  • 2020/21, Лига чемпионов, групповой этап, Бавария – Атлетико – 4:0
  • 2017/18, Лига чемпионов, 1/8 финала, Бешикташ – Бавария – 1:3
