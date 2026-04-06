5 поражений Алонсо и Арбелоа во главе Реала в сезоне. Кому проигрывали?

Мадридский Реал, как уже сообщалось ранее, проиграл по 5 матчей в сезоне 2025/26 во всех турнирах как под руководством Хаби Алонсо, так и под руководством Альваро Арбелоа.

Правда, Алонсо потерпел 5 поражений в 28 поединках, а Арбелоа – в 18.

Интересно сравнение соперников, против кого Реал терпел поражение в этих матчах.

Поражения Реала в сезоне 2025/26 во всех турнирах под руководством Альваро Арбелоа (5)

Ла Лига, Мальорка – Реал – 2:1

Ла Лига, Реал – Хетафе – 0:1

Ла Лига, Осасуна – Реал – 2:1

Лига чемпионов, Бенфика – Реал – 4:2

Кубок Испании, Альбасете – Реал – 3:2

Поражения Реала в сезоне 2025/26 во всех турнирах под руководством Хаби Алонсо (5)

Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2

Лига чемпионов, Реал – Манчестер Сити – 1:2

Ла Лига, Реал – Сельта – 0:2

Лига чемпионов, Ливерпуль – Реал – 1:0

Ла Лига, Атлетико – Реал – 5:2

Как видим, «сливочные» под руководством Алонсо потерпели 5 поражений от более статусных команд Европы.