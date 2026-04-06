  5 поражений Алонсо и Арбелоа во главе Реала в сезоне. Кому проигрывали?
Испания
06 апреля 2026, 10:26 | Обновлено 06 апреля 2026, 10:29
5 поражений Алонсо и Арбелоа во главе Реала в сезоне. Кому проигрывали?

Вспомним все проигранные матчи мадридцев в текущем сезоне во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Мадридский Реал, как уже сообщалось ранее, проиграл по 5 матчей в сезоне 2025/26 во всех турнирах как под руководством Хаби Алонсо, так и под руководством Альваро Арбелоа.

Правда, Алонсо потерпел 5 поражений в 28 поединках, а Арбелоа – в 18.

Интересно сравнение соперников, против кого Реал терпел поражение в этих матчах.

Поражения Реала в сезоне 2025/26 во всех турнирах под руководством Альваро Арбелоа (5)

  • Ла Лига, Мальорка – Реал – 2:1
  • Ла Лига, Реал – Хетафе – 0:1
  • Ла Лига, Осасуна – Реал – 2:1
  • Лига чемпионов, Бенфика – Реал – 4:2
  • Кубок Испании, Альбасете – Реал – 3:2

Поражения Реала в сезоне 2025/26 во всех турнирах под руководством Хаби Алонсо (5)

  • Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
  • Лига чемпионов, Реал – Манчестер Сити – 1:2
  • Ла Лига, Реал – Сельта – 0:2
  • Лига чемпионов, Ливерпуль – Реал – 1:0
  • Ла Лига, Атлетико – Реал – 5:2

Как видим, «сливочные» под руководством Алонсо потерпели 5 поражений от более статусных команд Европы.

Тренер гранда АПЛ решил уйти из клуба по окончанию сезона
Уникальное совпадение. Флик повторил достижение Луиса Энрике
Матч Реал – Бавария обслужит арбитр, при котором мюнхенцы не проигрывали
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Футбол | 06 апреля 2026, 06:58 2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»

Футболист вспомнил, как купил элитный автомобиль Maserati

Ярмоленко не сдержал эмоций и агрессивно обматерил родственника Суркиса
Футбол | 06 апреля 2026, 05:42 8
Ярмоленко не сдержал эмоций и агрессивно обматерил родственника Суркиса
Ярмоленко не сдержал эмоций и агрессивно обматерил родственника Суркиса

Попался Кристиан Биловар

Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Футбол | 05.04.2026, 22:04
Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Футбол | 06.04.2026, 07:51
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Разван Луческу о состоянии отца: «Сейчас я не знаю, как что-либо объяснить»
Футбол | 06.04.2026, 09:14
Разван Луческу о состоянии отца: «Сейчас я не знаю, как что-либо объяснить»
Разван Луческу о состоянии отца: «Сейчас я не знаю, как что-либо объяснить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
04.04.2026, 08:01 6
Футбол
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 27
Футбол
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
05.04.2026, 07:00 6
Футбол
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 357
Футбол
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 49
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
06.04.2026, 06:23 26
Футбол
