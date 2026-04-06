5 поражений Алонсо и Арбелоа во главе Реала в сезоне. Кому проигрывали?
Вспомним все проигранные матчи мадридцев в текущем сезоне во всех турнирах
Мадридский Реал, как уже сообщалось ранее, проиграл по 5 матчей в сезоне 2025/26 во всех турнирах как под руководством Хаби Алонсо, так и под руководством Альваро Арбелоа.
Правда, Алонсо потерпел 5 поражений в 28 поединках, а Арбелоа – в 18.
Интересно сравнение соперников, против кого Реал терпел поражение в этих матчах.
Поражения Реала в сезоне 2025/26 во всех турнирах под руководством Альваро Арбелоа (5)
- Ла Лига, Мальорка – Реал – 2:1
- Ла Лига, Реал – Хетафе – 0:1
- Ла Лига, Осасуна – Реал – 2:1
- Лига чемпионов, Бенфика – Реал – 4:2
- Кубок Испании, Альбасете – Реал – 3:2
Поражения Реала в сезоне 2025/26 во всех турнирах под руководством Хаби Алонсо (5)
- Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
- Лига чемпионов, Реал – Манчестер Сити – 1:2
- Ла Лига, Реал – Сельта – 0:2
- Лига чемпионов, Ливерпуль – Реал – 1:0
- Ла Лига, Атлетико – Реал – 5:2
Как видим, «сливочные» под руководством Алонсо потерпели 5 поражений от более статусных команд Европы.
🚨 OOF.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) April 6, 2026
⚪️ Álvaro Arbeloa has already matched Xabi Alonso’s 5 defeats at Real Madrid... in just 18 games.
🏟️ Xabi needed 28 games.
👊 Same results, half the time.
So tell me, Madridistas...
👔 Who’s actually more suited for the Real Madrid dugout?
pic.twitter.com/re42rM3zXf
