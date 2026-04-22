  4. В Шахтере уже знают, кто будет треновать сборную Украины
22 апреля 2026, 10:50 | Обновлено 22 апреля 2026, 12:17
В Шахтере уже знают, кто будет треновать сборную Украины

Команду может продолжить тренировать Сергей Ребров

ФК Шахтер. Арда Туран

Недавно главный тренер «Шахтера» Арда Туран выразил слова поддержки сборной Украины и Сергею Реброву и рассказал, что команда еще добьется успеха с ним.

Как отмечает источник, такие слова Турана не случайны, в донецком клубе располагают информацией, что Ребров продолжит тренировать сборную Украины.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

