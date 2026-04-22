В Шахтере уже знают, кто будет треновать сборную Украины
Команду может продолжить тренировать Сергей Ребров
Недавно главный тренер «Шахтера» Арда Туран выразил слова поддержки сборной Украины и Сергею Реброву и рассказал, что команда еще добьется успеха с ним.
Как отмечает источник, такие слова Турана не случайны, в донецком клубе располагают информацией, что Ребров продолжит тренировать сборную Украины.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
