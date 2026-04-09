В Динамо не промолчали после скандала в матче с Карпатами

Лидер киевского «Динамо» Матвей Пономаренко выступил с заявлением после решения арбитра отменить его гол в ворота «Карпат» (0:1).

«Чистый гол. Посмотрите сами. Все пишут. Все говорят – чистый гол. В Англии даже VAR не смотрели бы после таких голов. Вратарь прыгнул, кричит, что нужна замена, потом встает и продолжает игру, когда врачи кричат о замене. Я считаю, что я забил чистый гол, и если такие голы не будут засчитывать, я не знаю, как дальше продолжать.

Первым ли я коснулся мяча? Да, я первый. Я видел, что он не зафиксировал его, он отпустил мяч от себя, и все — я пошел на мяч и выбил. Конечно, был контакт. Я не говорю, что я его не трогал. Это игровой эпизод, такое случается, но он не зафиксировал мяч.

Есть правила, когда вратарь фиксирует мяч, а когда нет. Когда в динамике на VAR видно, что там гол, все говорят, что гол. Тогда делают просто стоп-кадр, когда вратарь не касается мяча, а руки над мячом, когда он его не фиксирует. И они за счет этого отменяют гол, то не понимаю, честно», – сказал Пономаренко.