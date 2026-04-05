ФОТО. 40-летний экс-футболист Арсенала зажег на секторе ультрас

Бывший игрок «Арсенала» Лукас Подольски оказался в центре внимания в Польше, отбывая дисквалификацию после удаления.

40-летний нападающий «Гурника» получил трехматчевый бан, но решил поддержать команду необычным способом – с трибун. Во время матча против «Краковии» он присоединился к ультрас, стоял рядом с барабанщиком и скандировал вместе с фанатами.

Видео быстро стало вирусным, а команда одержала уверенную победу 3:0.

Подольски выступает за «Гурник» с 2021 года и остается активным как на поле, так и за его пределами.