ФОТО. 40-летний экс-футболист Арсенала зажег на секторе ультрас
Подольски отбывал дисквалификацию, но нашел способ поддержать команду с трибун
Бывший игрок «Арсенала» Лукас Подольски оказался в центре внимания в Польше, отбывая дисквалификацию после удаления.
40-летний нападающий «Гурника» получил трехматчевый бан, но решил поддержать команду необычным способом – с трибун. Во время матча против «Краковии» он присоединился к ультрас, стоял рядом с барабанщиком и скандировал вместе с фанатами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Видео быстро стало вирусным, а команда одержала уверенную победу 3:0.
Подольски выступает за «Гурник» с 2021 года и остается активным как на поле, так и за его пределами.
