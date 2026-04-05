Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вернидуб перевернул тренировочный процесс Нефтчи, и команда победила
05 апреля 2026, 23:34
543
0

Вернидуб перевернул тренировочный процесс Нефтчи, и команда победила

Украинский тренер отказался от вечерних занятий

05 апреля 2026, 23:34 |
543
0
Вернидуб перевернул тренировочный процесс Нефтчи, и команда победила
Юрий Вернидуб

Перед матчем 26-го тура чемпионата Азербайджана против «Сумгаита» украинский главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб внес серьезные правки в график тренировок.

Занятия «черно-белых» теперь проходят в первой половине дня, а не по вечерам, как было раньше. Специалист мотивировал решение тем, что игроки смогут больше отдыхать и проводить время с семьями. Пока это предварительный график на несколько недель.

Но в воскресном матче с «Сумгаитом» он сработал, «Нефтчи» победил со счетом 3:1 и поднялся на пятое место после третьей виктории подряд.

Руслан Полищук Источник: sportinfo.az
