Вернидуб перевернул тренировочный процесс Нефтчи, и команда победила

Перед матчем 26-го тура чемпионата Азербайджана против «Сумгаита» украинский главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб внес серьезные правки в график тренировок.

Занятия «черно-белых» теперь проходят в первой половине дня, а не по вечерам, как было раньше. Специалист мотивировал решение тем, что игроки смогут больше отдыхать и проводить время с семьями. Пока это предварительный график на несколько недель.

Но в воскресном матче с «Сумгаитом» он сработал, «Нефтчи» победил со счетом 3:1 и поднялся на пятое место после третьей виктории подряд.