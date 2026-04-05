Фонсека разнес линию атаки с Яремчуком: Плохая реализация

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал очередной матч команды без побед. На сей раз ничья с «Анже» (0:0).

«Сегодня нам нужно было победить. Мы провели хороший матч, доминировали, исправили проблемы в обороне во время контратак соперника. Мы очень хорошо защищались и владели мячом. Нам было сложно создавать моменты против команды, которая обороняется очень компактно.

Команда была очень сбалансирована на протяжении всего матча. Что я могу критиковать, так это, пожалуй, нашу реализацию моментов. Нам не хватает больше риска, индивидуальной инициативы и агрессии. Мы знаем, что играть против команд, которые обороняются очень компактно, сложнее, но я думаю, что у нас был потенциал сыграть лучше.

В перерыве мы сосредоточились на оборонительном аспекте, который в последнее время вызывал беспокойство. Честно говоря, я думаю, что команда сделала все правильно, за исключением реализации моментов в последние минуты атаки. Нам не хватало креативности.

Борьба за Лигу чемпионов стала сложнее, но мы не сдаемся. Нас разделяет не так уж много очков. Мы всё ещё в игре», – заявил Фонсека.

Роман Яремчук вышел на поле на 55-й минуте и по воротам не бил. Всего у «Лиона» шесть ударов, из которых только два в створ. «Лион» идет пятым в Лиге 1, не побеждая в девяти официальных матчах подряд.