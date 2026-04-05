Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Фонсека разнес линию атаки с Яремчуком: Плохая реализация
Франция
05 апреля 2026, 23:03 | Обновлено 05 апреля 2026, 23:05
425
1

Фонсека разнес линию атаки с Яремчуком: Плохая реализация

Главный тренер «Лиона» требует от команды больше риска, агрессии и реализации моментов

05 апреля 2026, 23:03 | Обновлено 05 апреля 2026, 23:05
425
1 Comments
Фонсека разнес линию атаки с Яремчуком: Плохая реализация
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал очередной матч команды без побед. На сей раз ничья с «Анже» (0:0).

«Сегодня нам нужно было победить. Мы провели хороший матч, доминировали, исправили проблемы в обороне во время контратак соперника. Мы очень хорошо защищались и владели мячом. Нам было сложно создавать моменты против команды, которая обороняется очень компактно.

Команда была очень сбалансирована на протяжении всего матча. Что я могу критиковать, так это, пожалуй, нашу реализацию моментов. Нам не хватает больше риска, индивидуальной инициативы и агрессии. Мы знаем, что играть против команд, которые обороняются очень компактно, сложнее, но я думаю, что у нас был потенциал сыграть лучше.

В перерыве мы сосредоточились на оборонительном аспекте, который в последнее время вызывал беспокойство. Честно говоря, я думаю, что команда сделала все правильно, за исключением реализации моментов в последние минуты атаки. Нам не хватало креативности.

Борьба за Лигу чемпионов стала сложнее, но мы не сдаемся. Нас разделяет не так уж много очков. Мы всё ещё в игре», – заявил Фонсека.

Роман Яремчук вышел на поле на 55-й минуте и по воротам не бил. Всего у «Лиона» шесть ударов, из которых только два в створ. «Лион» идет пятым в Лиге 1, не побеждая в девяти официальных матчах подряд.

Паулу Фонсека Роман Яремчук Лион - ПСЖ Анже Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Руслан Полищук Источник: ФК Лион
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фонсеку - в збірну України! Щоб і там всіх розніс. Хоча, ні, - скоріше місцевий лохторат його самого рознесе. Лохторат - він такий: як повірить кормчему (якомусь Васі Кінобородьку) - все знесе.
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем