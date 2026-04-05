«Невероятный ляп». Во Франции наехали на Сафонова и отметили Забарного
Пьер Менес раскритиковал российского вратаря
Известный французский журналист Пьер Менес оценил игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 28 тура чемпионата Франции с «Тулузой» (3:1) и отметил действия украинского защитника парижан Ильи Забарного.
«Единственным пятном стал ответный гол «Тулузы», в котором Сафонова полностью переиграли. Во-первых, мяч перелетел через него, и это заставило Забарного выбить игровую сферу на угловой. После подачи углового он вышел из ворот небрежно, уронив мяч и пропустив гол.
Кажется, у Сафонова много заслуг, но я считаю его игру достаточно посредственной, особенно учитывая, что во втором тайме он выдал еще один невероятный ляп», – сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.
Ранее в ПСЖ выступили с важным заявлением о Забарном.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
