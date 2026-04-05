  «Невероятный ляп». Во Франции наехали на Сафонова и отметили Забарного
05 апреля 2026, 22:06 | Обновлено 05 апреля 2026, 22:07
«Невероятный ляп». Во Франции наехали на Сафонова и отметили Забарного

Пьер Менес раскритиковал российского вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный французский журналист Пьер Менес оценил игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 28 тура чемпионата Франции с «Тулузой» (3:1) и отметил действия украинского защитника парижан Ильи Забарного.

«Единственным пятном стал ответный гол «Тулузы», в котором Сафонова полностью переиграли. Во-первых, мяч перелетел через него, и это заставило Забарного выбить игровую сферу на угловой. После подачи углового он вышел из ворот небрежно, уронив мяч и пропустив гол.

Кажется, у Сафонова много заслуг, но я считаю его игру достаточно посредственной, особенно учитывая, что во втором тайме он выдал еще один невероятный ляп», – сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

Ранее в ПСЖ выступили с важным заявлением о Забарном.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Тулуза Матвей Сафонов Илья Забарный
