  4. ГОРОХ: «Думаю, что мы настарались на ничью в матче с Полесьем»
05 апреля 2026, 21:45 | Обновлено 05 апреля 2026, 22:00
Голкипер «Вереса» считает гостевую ничью с «Полесьем» заслуженным результатом

НК Верес. Валентин Горох

Вратарь «Вереса» Валентин Горох эксклюзивно для Sport.ua подвел итоги матча с «Полесьем» (1:1) в 22 туре чемпионата Украины по футболу.

– Вы сегодня были лучшим игроком матча. Какие ваши впечатления по игре?

– Игра складывалась очень тяжело. Думаю, не только для меня, но и для всех был очень трудный матч. Поэтому думаю, что мы настарались на ничью.

– Какой удар был для вас самым тяжелым?

– Да, наверное, Гуцуляка, когда он бил головой, и я переправил мяч на угловой.

– В голевой атаке соперника вы могли выручить?

– По-моему, да, я мог выйти. Но будем разбирать этот момент.

– Ваша команда очень уверенно оборонялась, и создавалось впечатление, что вы точно наберете очки. В чем секрет такого настроя на матч?

– Я считаю, агрессивность. У нас предыдущий матч не очень складывался, поэтому хотелось набрать очки.

Валентин Горох – лучший игрок «Вереса» в феврале-марте, получив награду MVP в трех матчах из пяти. В воскресенье 25-летний голкипер отразил семь ударов в створ ворот.

Руслан Полищук
