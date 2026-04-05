Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен 2:4). Камбек, серия пенальти. Видео голов, обзор

В Лондоне состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между Вест Хэмом и Лидсом.

Лидс выиграл в серии пенальти (2:2, пен. 4:2) и стал полуфиналистом турнира.

На 26-й минуте Лидс вышел вперед, когда Ао Танаке. На 75-й минуте Доминик Калверт-Льюин с пенальти удвоил перевес гостей (2:0).

Вест Хэм отыграл два мяча в компенсированное время, когда забили Матеуш Фернандеш и Аксель Дисаси (2:2).

Серию пенальти выиграл Лидс (2:2 пен. 4:2) и вышел в полуфинал Кубка Англии впервые за последние 39 лет.

Кубок Англии. Четвертьфинал

5 апреля 2026, Лондон

Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен. 2:4)

Голы: Матеуш Фернандеш, 90+3, Аксель Дисаси, 90+6 – Ао Танака, 26, Доминик Калверт-Льюин, 75 (пен)

Серия пенальти: Пиру (не забил), Боуэн (не забил), Калверт-Льюин (0:1), Уокер-Питерс (1:1), Ааронсон (1:2), Соучек (2:2), Ньонто (2:3), Пабло (не забил), Стрейк (2:4)

