Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен 2:4). Камбек, серия пенальти. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Англии
В Лондоне состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между Вест Хэмом и Лидсом.
Лидс выиграл в серии пенальти (2:2, пен. 4:2) и стал полуфиналистом турнира.
На 26-й минуте Лидс вышел вперед, когда Ао Танаке. На 75-й минуте Доминик Калверт-Льюин с пенальти удвоил перевес гостей (2:0).
Вест Хэм отыграл два мяча в компенсированное время, когда забили Матеуш Фернандеш и Аксель Дисаси (2:2).
Серию пенальти выиграл Лидс (2:2 пен. 4:2) и вышел в полуфинал Кубка Англии впервые за последние 39 лет.
Кубок Англии. Четвертьфинал
5 апреля 2026, Лондон
Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен. 2:4)
Голы: Матеуш Фернандеш, 90+3, Аксель Дисаси, 90+6 – Ао Танака, 26, Доминик Калверт-Льюин, 75 (пен)
Серия пенальти: Пиру (не забил), Боуэн (не забил), Калверт-Льюин (0:1), Уокер-Питерс (1:1), Ааронсон (1:2), Соучек (2:2), Ньонто (2:3), Пабло (не забил), Стрейк (2:4)
