  4. Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен 2:4). Камбек, серия пенальти. Видео голов, обзор
Кубок Англии
Вест Хэм
05.04.2026 18:30 – FT 2 : 2
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Лидс
Англия
05 апреля 2026, 23:39 | Обновлено 05 апреля 2026, 23:43
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между Вест Хэмом и Лидсом.

Лидс выиграл в серии пенальти (2:2, пен. 4:2) и стал полуфиналистом турнира.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 26-й минуте Лидс вышел вперед, когда Ао Танаке. На 75-й минуте Доминик Калверт-Льюин с пенальти удвоил перевес гостей (2:0).

Вест Хэм отыграл два мяча в компенсированное время, когда забили Матеуш Фернандеш и Аксель Дисаси (2:2).

Серию пенальти выиграл Лидс (2:2 пен. 4:2) и вышел в полуфинал Кубка Англии впервые за последние 39 лет.

Кубок Англии. Четвертьфинал

5 апреля 2026, Лондон

Вест Хэм – Лидс – 2:2 (пен. 2:4)

Голы: Матеуш Фернандеш, 90+3, Аксель Дисаси, 90+6 – Ао Танака, 26, Доминик Калверт-Льюин, 75 (пен)

Серия пенальти: Пиру (не забил), Боуэн (не забил), Калверт-Льюин (0:1), Уокер-Питерс (1:1), Ааронсон (1:2), Соучек (2:2), Ньонто (2:3), Пабло (не забил), Стрейк (2:4)

Видео голов и обзор

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Паскаль Стрёйк (Лидс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Уилфрид Ньонто (Лидс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бренден Ааронсон (Лидс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кайл Уокер-Питерс (Вест Хэм).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Дисаси (Вест Хэм), асcист Адама Траоре.
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Фернандеш (Вест Хэм).
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Ао Танака (Лидс), асcист Ноа Окафор.
По теме:
Интер – Рома – 5:2. Шедевр Чалханоглу, разгром в Милане. Видео голов, обзор
Ковляр помог Будучности победить команду Евролиги
ВИДЕО. Дубль Лаутаро. Интер забил Роме три гола за 18 минут второго тайма
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 05 апреля 2026, 20:52 9
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали

В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам

Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Футбол | 05 апреля 2026, 08:02 16
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026

Италия может получить неожиданный шанс

Костюк назвал виновника поражения Динамо от Карпат
Футбол | 05.04.2026, 09:03
Костюк назвал виновника поражения Динамо от Карпат
Костюк назвал виновника поражения Динамо от Карпат
Бывший арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 06.04.2026, 01:32
Бывший арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Динамо – Карпаты
Бывший арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Динамо – Карпаты
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
Футбол | 05.04.2026, 09:34
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
Популярные новости
Стародубцева выбила 53-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 500 в Чарльстоне
Стародубцева выбила 53-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 500 в Чарльстоне
04.04.2026, 02:45 12
Теннис
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 6
Футбол
Ямаль провел переговоры с топ-клубом по поводу исторического трансфера
Ямаль провел переговоры с топ-клубом по поводу исторического трансфера
04.04.2026, 06:32
Футбол
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 46
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 32
Футбол
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
04.04.2026, 21:44 10
Футбол
А у кого это 4.6? Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза
А у кого это 4.6? Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза
04.04.2026, 06:59
Футбол
