Йожеф САБО: «Они меня обижали. Было очень тяжело»

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, как проходило его детство.

– Как ваша мама воспитывала такую огромную семью в одиночку, пока отец был в плену?

– Было очень тяжело. Она бралась за любую работу, чтобы заработать. Я был совсем маленьким, подробностей не помню. Основное в памяти отложилось уже с того момента, когда вернулся отец. Когда братья повзрослели, они пошли работать на завод, стали приносить деньги, и стало немного легче. А папу сразу приняли на работу, потому что у него были золотые руки. У кого были деньги, все хотели заказать у него красивый шкаф или спальню. Жить стало проще.

– Вы же потом тоже пошли работать на завод?

– Нет, на завод я не пошел. Пока папа был жив, я приходил к нему в мастерскую помогать. Учился в школе и занимался футболом. Возле завода был небольшой стадион «Красная звезда». На нем мы с детства и играли. Я все время играл против взрослых, они меня часто обижали, но со временем появилась спортивная злость, я старался никому не уступать.

Позже, когда отца уже не стало, мне было 15 лет, и меня отдали работать учеником на местный хлебокомбинат. В то время при предприятиях были свои команды. Я получал какие-то деньги и параллельно играл. Рядом с нашим полем располагался стадион «Спартак». После войны в Ужгороде была очень хорошая команда с таким названием. Я приходил на их игры, подавал мячи, иногда возился с ними на поле.