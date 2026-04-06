  4. ФОТО. Свитолина и Стаховский получили подарки от клуба УПЛ
06 апреля 2026, 23:49 | Обновлено 06 апреля 2026, 23:54
Харьковский «Металлист 1925» поблагодарил известных теннисистов за поддержку на матче

ФК Металлист 1925. Сергей Стаховский и Элина Свитлина

Харьковский «Металлист 1925» сделал именные подарки известным украинским теннисистам Элине Свитолиной и Сергею Стаховскому, который находится в рядах ВСУ.

Звезды украинского тенниса посетили гостевой матч харьковчан против «Колоса» в 22-м туре чемпионата Украины.

Присутствие Элины и Сергея не добавило зрелищности игре: поединок на стадионе «Колос» завершился нулевой ничьей – 0:0.

Уже после матча харьковский клуб поблагодарил теннисистов за визит и подарил им футболки «Металлиста 1925» с их фамилиями на спине.

Именная футболка Стаховского получила шестой игровой номер, а Свитолина – третий.

«Спасибо за поддержку и будем ждать вас на наших матчах снова», – написала пресс-служба харьковского клуба.

Нехай і на динамо прийдуть підтримати Метал 1925. Не пожалкують. Стануть свідками знищення києвських
