Для сборной Украины нашли тренера, который выведет команду из кризиса
Федецкий считает, что Маркевич – идеальный вариант
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий объяснил, почему Мирон Маркевич должен возглавить сборную Украины.
«Кто мог бы спасти команду? Я считаю, что это Мирон Богданович Маркевич, который точно способен вывести ее из кризиса и раскрыть истинный потенциал игроков. У нас действительно очень сильные футболисты.
Почему же они теряют веру, когда приходят в сборную? Да, есть старания, но не хватает эмоций, горячего сердца, настоящего духа и задора. Сборная всегда славилась этим, а сейчас этих факторов почти нет. Почему – трудно сказать», – сказал Федецкий.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Мичела одолели Вильярреала со счетом 1:0 в 30-м туре чемпионата Испании
Тренер «Шахтера» поддержал Реброва