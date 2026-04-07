Сборная УКРАИНЫ
07 апреля 2026, 07:02 |
1888
1

Для сборной Украины нашли тренера, который выведет команду из кризиса

Федецкий считает, что Маркевич – идеальный вариант

07 апреля 2026, 07:02 |
1888
1 Comments
Для сборной Украины нашли тренера, который выведет команду из кризиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич 

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий объяснил, почему Мирон Маркевич должен возглавить сборную Украины.

«Кто мог бы спасти команду? Я считаю, что это Мирон Богданович Маркевич, который точно способен вывести ее из кризиса и раскрыть истинный потенциал игроков. У нас действительно очень сильные футболисты.

Почему же они теряют веру, когда приходят в сборную? Да, есть старания, но не хватает эмоций, горячего сердца, настоящего духа и задора. Сборная всегда славилась этим, а сейчас этих факторов почти нет. Почему – трудно сказать», – сказал Федецкий.

Маркевич - це дорога в нікуди. Тренер, який вже давно не працює, і крім Металіста, нічим особливим не відзначився, і не пам'ятаю, щоб когось з українців там добре розвивав. Скоріше, не заважав латиноамериканцям грати. Не чіпайте діда, він на пенсії
