Ротань удивил заявлением, заговорив об Усике

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань заявил, что Александр Усик все еще может сыграть за «волков» в официальном матче, но не в этом сезоне.

– Звездного Александра Усика уже представили первым вице-президентом клуба. Значит ли это, что идея его дебюта за команду в официальных матчах уже позади?

– Я думаю, что Александр является примером мужества и для всех украинцев, и для всех спортсменов, не только футболистов. Кто, как он не знает, что такое получать, подниматься и снова работать?

Поэтому мы очень гордимся, что у нас есть первый вице-президент и помощник. Считаю, что такие люди позволяют расти. Это яркий человек в украинском спорте. Уверен, что и в футбольных вопросах Александр поможет команде.

Он любит Полесья и ценит работу, которую ребята выполняют на тренировках, и к чему они стремятся. Он проходил в нашем лагере, поэтому все прекрасно понимает. Повторюсь очень классно, когда такой человек, наш чемпион, поддерживает команду.

– Так что по поводу игровых перспектив Усика?

– Если он будет готов, мы всегда рады видеть его в нашем коллективе, на тренировках и футбольном поле. Добавляет нам, как говорится, изюм. Очень положительный и усердный человек. Когда он приходит, то ободряет ребят, и они тренируются с огромными эмоциями.

– Этот сезон, очевидно, тоже пройдет без дебюта Усика за Полесье, учитывая, что у него следующий бой запланирован на 23 мая?

– Да-да, – сказал Ротань.