Реал получил козырь. В Испании объяснили, чем Лунин превосходит Куртуа
У украинца лучшие показатели в серии пенальти
Вратарь «Реала» Андрей Лунин может стать ключевой фигурой в противостоянии с «Баварией».
Как отмечают испанские СМИ, по статистике украинец демонстрирует значительно лучшую эффективность в отражении 11-метровых, чем его конкурент Тибо Куртуа. Лунин парировал более 50% ударов (14 из 27), тогда как у бельгийца этот показатель составляет около 15%.
Из-за травмы Куртуа именно Лунин, вероятно, выйдет в матчах против «Баварии». Это может стать серьезным преимуществом для мадридцев в случае серии послематчевых игр.
Особенно запоминающимся остается его выступление в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/24 против «Манчестер Сити», где он отразил удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
