Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал получил козырь. В Испании объяснили, чем Лунин превосходит Куртуа
Испания
06 апреля 2026, 03:02
Реал получил козырь. В Испании объяснили, чем Лунин превосходит Куртуа

У украинца лучшие показатели в серии пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может стать ключевой фигурой в противостоянии с «Баварией».

Как отмечают испанские СМИ, по статистике украинец демонстрирует значительно лучшую эффективность в отражении 11-метровых, чем его конкурент Тибо Куртуа. Лунин парировал более 50% ударов (14 из 27), тогда как у бельгийца этот показатель составляет около 15%.

Из-за травмы Куртуа именно Лунин, вероятно, выйдет в матчах против «Баварии». Это может стать серьезным преимуществом для мадридцев в случае серии послематчевых игр.

Особенно запоминающимся остается его выступление в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/24 против «Манчестер Сити», где он отразил удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича.

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем