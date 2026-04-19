Жозе МОУРИНЬО: «Если ты сыграешь три плохих матча – тебе конец»

19 апреля 2026, 21:03 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:06
Моуринью – о ситуации с Энцо Фернандесом

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью раскритиковал ситуацию вокруг полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса и его желание перейти в «Реал».

«Говорят, что Мадрид – красивый город. Да, как и Париж или Лондон. Но титулы выигрывает не красота, а менталитет.

Когда я работал в «Челси», мои игроки не говорили о других клубах. Они были заняты победами.

«Реал» Мадрид – это не место для отдыха. Это давление, история и ответственность.

В Мадриде один плохой матч – и тебя освистывают. Два – и тебя уничтожают в СМИ. Три – тебе конец.

А ты говоришь о другом клубе, когда твоя команда переживает сложный период? Это не лидерство, это отвлечение. Нельзя заигрывать с другим клубом, когда у тебя проблемы. Сначала реши их.

И еще одно: «Реал» подписывает не тех, кто красиво говорит, а тех, кто решает важные матчи. Так что меньше разговоров о Мадриде — больше игры на его уровне. Потому что сейчас ты до этого не дотягиваешь», – сказал Моуринью.

Жозе Моуриньо Челси Бенфика Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
