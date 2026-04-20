  Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 
20 апреля 2026, 09:02 |
Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 

УАФ

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва вскоре заканчивается контракт.

По информации журналиста Сергея Тищенко, на данный момент есть шесть кандидатов на замену Реброва в сборной Украины – это Дмитрий Михайленко (тренер юношеской команды Украины U-19), Руслан Ротань (тренер «Полесья»), Андреа Мальдера (безработный), Александр Шовковский (безработный), Олег Лужный (безработный), Игорь Йовичевич (безработный).

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

По теме:
Экс-защитник сборной Украины в матче Шахтер – Полесье ставит на сенсацию
Мирон Маркевич высказался о перспективах Полесья в матче с Шахтером
Клопп нашел команду, которую намерен тренировать
Дмитрий Олийченко Источник: Сергей Тищенко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Теннис | 19 апреля 2026, 18:00 31
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане

Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции, в финале в двух сетах обыграв Веронику

Энрике объяснил, почему ПСЖ с Забарным сенсационно уступил Лиону
Футбол | 20 апреля 2026, 09:40 0
Энрике объяснил, почему ПСЖ с Забарным сенсационно уступил Лиону
Энрике объяснил, почему ПСЖ с Забарным сенсационно уступил Лиону

Парижский гранд потерпел поражение со счетом 1:2

Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 20.04.2026, 08:06
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Амбиции Буковины: чемпионство без поражений и победа над Динамо
Футбол | 20.04.2026, 03:59
Амбиции Буковины: чемпионство без поражений и победа над Динамо
Амбиции Буковины: чемпионство без поражений и победа над Динамо
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 20.04.2026, 08:29
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Популярные новости
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
Карло Анчелотти сказал, кто выиграет Лигу чемпионов
18.04.2026, 22:01 1
Футбол
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 34
Футбол
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 9
Теннис
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
19.04.2026, 11:34 7
Футбол
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
