Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины
У Сергея Станиславовича заканчивается контракт
У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва вскоре заканчивается контракт.
По информации журналиста Сергея Тищенко, на данный момент есть шесть кандидатов на замену Реброва в сборной Украины – это Дмитрий Михайленко (тренер юношеской команды Украины U-19), Руслан Ротань (тренер «Полесья»), Андреа Мальдера (безработный), Александр Шовковский (безработный), Олег Лужный (безработный), Игорь Йовичевич (безработный).
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
