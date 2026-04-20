Названы шесть кандидатов на пост главного тренера сборной Украины 

У главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва вскоре заканчивается контракт.

По информации журналиста Сергея Тищенко, на данный момент есть шесть кандидатов на замену Реброва в сборной Украины – это Дмитрий Михайленко (тренер юношеской команды Украины U-19), Руслан Ротань (тренер «Полесья»), Андреа Мальдера (безработный), Александр Шовковский (безработный), Олег Лужный (безработный), Игорь Йовичевич (безработный).

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».