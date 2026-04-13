Ребров открестился от игрока, которого больше всего тренировал в карьере

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал вингера Андрея Ярмоленко на последний сбор национальной команды, что породило немало вопросов у бывших футболистов и известных экспертов.

Как отмечает источник, Ярмоленко сыграл 165 матчей под руководством Реброва – больше всего в тренерской карьере Сергея Станиславовича. После долгого периода в «Динамо» Ребров пригласил его в «Аль-Айн».

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».