Ребров открестился от игрока, которого больше всего тренировал в карьере
Ярмоленко провел больше всего матчей под руководством Реброва
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал вингера Андрея Ярмоленко на последний сбор национальной команды, что породило немало вопросов у бывших футболистов и известных экспертов.
Как отмечает источник, Ярмоленко сыграл 165 матчей под руководством Реброва – больше всего в тренерской карьере Сергея Станиславовича. После долгого периода в «Динамо» Ребров пригласил его в «Аль-Айн».
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Недоволен реализацией моментов
Шоу на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» состоялось в ночь на 12 апреля