  4. Италия впервые в истории пропустит три подряд чемпионата мира
01 апреля 2026, 06:11
Италия впервые в истории пропустит три подряд чемпионата мира

31 марта итальянцы уступили Боснии и Герцеговине в решающем матче квалификации

31 марта сборная Италии проиграла Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 и упустила шансы на выход на мундиаль.

Италия в третий раз подряд не сыграет на чемпионате мира – это новый антирекорд сборной.

В 2018 году Италия в плей-офф отбора уступила Швеции, а в 2022 – Северной Македонии.

Раньше всего дважды в своей истории итальянцы не играли на чемпионатах мира: в 1930 и 1958 годах.

Вспомним все выступления итальянцев на чемпионатах мира:

  • 1930 – не участвовала
  • 1934 – победитель
  • 1938 – победитель
  • 1950 – групповой этап
  • 1954 – групповой этап
  • 1958 – не квалифицировалась
  • 1962 – групповой этап
  • 1966 – групповой этап
  • 1970 – финалист
  • 1974 – групповой этап
  • 1978 – 4-е место
  • 1982 – победитель
  • 1986 – 1/8 финала
  • 1990 – 3-е место
  • 1994 – финалист
  • 1998 – четвертьфинал
  • 2002 – 1/8 финала
  • 2006 – победитель
  • 2010 – групповой этап
  • 2014 – групповой этап
  • 2018 – не квалифицировалась
  • 2022 – не квалифицировалась
  • 2026 – не квалифицировалась

Даниил Агарков
