Италия впервые в истории пропустит три подряд чемпионата мира
31 марта итальянцы уступили Боснии и Герцеговине в решающем матче квалификации
31 марта сборная Италии проиграла Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 и упустила шансы на выход на мундиаль.
Италия в третий раз подряд не сыграет на чемпионате мира – это новый антирекорд сборной.
В 2018 году Италия в плей-офф отбора уступила Швеции, а в 2022 – Северной Македонии.
Раньше всего дважды в своей истории итальянцы не играли на чемпионатах мира: в 1930 и 1958 годах.
Вспомним все выступления итальянцев на чемпионатах мира:
- 1930 – не участвовала
- 1934 – победитель
- 1938 – победитель
- 1950 – групповой этап
- 1954 – групповой этап
- 1958 – не квалифицировалась
- 1962 – групповой этап
- 1966 – групповой этап
- 1970 – финалист
- 1974 – групповой этап
- 1978 – 4-е место
- 1982 – победитель
- 1986 – 1/8 финала
- 1990 – 3-е место
- 1994 – финалист
- 1998 – четвертьфинал
- 2002 – 1/8 финала
- 2006 – победитель
- 2010 – групповой этап
- 2014 – групповой этап
- 2018 – не квалифицировалась
- 2022 – не квалифицировалась
- 2026 – не квалифицировалась
3 - #Italy will miss the #WorldCup for the third consecutive edition; previously, in the competition's history, it had happened only twice (not participating in 1930 and failing to qualify in 1958). Oblivion.#Bosniaitalia pic.twitter.com/oBAAhw7nx1— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 31, 2026
