Италия впервые в истории пропустит три подряд чемпионата мира

31 марта сборная Италии проиграла Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4) в решающем матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 и упустила шансы на выход на мундиаль.

Италия в третий раз подряд не сыграет на чемпионате мира – это новый антирекорд сборной.

В 2018 году Италия в плей-офф отбора уступила Швеции, а в 2022 – Северной Македонии.

Раньше всего дважды в своей истории итальянцы не играли на чемпионатах мира: в 1930 и 1958 годах.

Вспомним все выступления итальянцев на чемпионатах мира:

1930 – не участвовала

1934 – победитель

1938 – победитель

1950 – групповой этап

1954 – групповой этап

1958 – не квалифицировалась

1962 – групповой этап

1966 – групповой этап

1970 – финалист

1974 – групповой этап

1978 – 4-е место

1982 – победитель

1986 – 1/8 финала

1990 – 3-е место

1994 – финалист

1998 – четвертьфинал

2002 – 1/8 финала

2006 – победитель

2010 – групповой этап

2014 – групповой этап

2018 – не квалифицировалась

2022 – не квалифицировалась

2026 – не квалифицировалась