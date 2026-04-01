Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бруну отдал два ассиста. Португалия в Атланте нанесла поражение сборной США
Международные товарищеские матчи
США
01.04.2026 02:00 – FT 0 : 2
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
01 апреля 2026, 04:05 | Обновлено 01 апреля 2026, 04:21
78
0

Бруну отдал два ассиста. Португалия в Атланте нанесла поражение сборной США

Португальцы и без Криштиану Роналду сумели одолеть хозяев ЧМ-2026 в товарищеском матче

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 1 апреля сборная Португалии переиграла команду США в товарищеском матче.

Встреча прошла на арене Мерседес-Бенз Стэдиум в Атланте и завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами в этом поединке отличились Франсишку Тринкау и Жоау Феликс. Дубль из ассистов оформил Бруну Фернандеш.

Португалия провела второй спарринг в это международное окно – 29 числа подопечные Роберто Мартинеса расписали мировую с Мексикой (0:0). Сборная США потерпела второе поражение – 28 марта американцы разгромно уступили Бельгии 2:5 в контрольном поединке.

Легендарный форвард Криштиану Роналду не был вызван в сборную Португалии на эти две игры, поскольку он продолжает восстанавалиться от травмы.

США вместе с Канадой и Мексикой примет предстоящий чемпионат мира 2026, который сосроится с 11 июня по 19 июля. США сыграют в одной группе с Парагваем, Австралией и Турцией, а Португалия выступит в квартете с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Товарищеский матч. 1 апреля

США – Португалия – 0:2

Голы: Тринкау, 37, Жоау Феликс, 58

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Бруну Фернандеш Франсишку Тринкау Жоау Феликс Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная США по футболу товарищеские матчи ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем