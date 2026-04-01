Бруну отдал два ассиста. Португалия в Атланте нанесла поражение сборной США

В ночь на 1 апреля сборная Португалии переиграла команду США в товарищеском матче.

Встреча прошла на арене Мерседес-Бенз Стэдиум в Атланте и завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев.

Голами в этом поединке отличились Франсишку Тринкау и Жоау Феликс. Дубль из ассистов оформил Бруну Фернандеш.

Португалия провела второй спарринг в это международное окно – 29 числа подопечные Роберто Мартинеса расписали мировую с Мексикой (0:0). Сборная США потерпела второе поражение – 28 марта американцы разгромно уступили Бельгии 2:5 в контрольном поединке.

Легендарный форвард Криштиану Роналду не был вызван в сборную Португалии на эти две игры, поскольку он продолжает восстанавалиться от травмы.

США вместе с Канадой и Мексикой примет предстоящий чемпионат мира 2026, который сосроится с 11 июня по 19 июля. США сыграют в одной группе с Парагваем, Австралией и Турцией, а Португалия выступит в квартете с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Товарищеский матч. 1 апреля

США – Португалия – 0:2

Голы: Тринкау, 37, Жоау Феликс, 58

