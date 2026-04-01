  4. ВИДЕО. Месси отдал ассист и оформил 902-й гол в карьере, забив Замбии
01 апреля 2026, 03:31 | Обновлено 01 апреля 2026, 03:36
Лионель сделал счет 2:0 в пользу Аргентины в конце первого тайма товарищеского матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси отличился забитым голом и ассистом в товарищеском матче против команды Замбии.

Месси поразил ворота соперников на 44-й минуте контрольного поединка, который проходит в ночь на 1 апреля в Буэнос-Айресе.

Лео сделал счет 2:0 в пользу Аргентины в конце первого тайма с передачи Алексиса Макаллистера. Первым в этой встрече на 4-й минуте отличился Хулиан Альварес, на которого и отдал Месси.

Теперь на счету Лионеля 902 гола за карьере. Из них 116 он оформил в составе аргентинской команды.

Вероятно, Месси проводит последний матч в футболке национальной сборной в Аргентине. Летом подопечные Лионеля Скаллони выступят на чемпионате мира 2026 в статусе действующих обладателей трофея.

ГОЛ! 1:0 Альварес, 4 мин. (ассист Месси)

ГОЛ! 2:0 Месси, 44 мин.

