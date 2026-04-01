  Сборные ДР Конго и Ямайки в овертайме определили обладателя путевки на ЧМ
Чемпионат мира. Межконтинентальный плей-офф
ДР Конго
01.04.2026 00:00 – FT 1 : 0
Ямайка
Чемпионат мира
01 апреля 2026, 02:49 | Обновлено 01 апреля 2026, 03:14
Сборные ДР Конго и Ямайки в овертайме определили обладателя путевки на ЧМ

Минимальную победу команде из Африки на 101-й минуте принес Аксель Туанзебе

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Демократической Республики Конго квалифицировалась на чемпионат мира 2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

В решающем матче отбора межконтинентального плей-офф команда ДР Конго в овертайме минимально переиграла Ямайку со счетом 1:0 по

Основное время игры завершилось безголевой ничьей. Победный мяч на 101-й минуте забил представитель Бернли Аксель Туанзебе.

Сборная ДР Конго прошла непростую квалификацию к ЧМ. В основном отборочном турнире команда зан яла второе место в группе B после Сенегала и отправилась в африканский плей-офф отбора чемпионата мира, где прошла Камерун и Нигерию.

Уже после ДР Конго отправилась в межконтинентальный плей-офф и справилась с Ямайкой. Конголезцы лишь во второй раз в истории сыграют на ЧМ – в 1974 году (тогда ДРК называлась Заиром, с 1971 по 1997) команда стала последней в группе с Шотландией, Югославией и Бразилии, проиграв все три матча с общим счетом 0:14.

На ЧМ-2026 сборная ДР Конго выступит в квартете K с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.

Команда ДР Конга стала предпоследним участником ЧМ. Последний обладатель путевки определится во втором решающем матче межконтинентального плей-офф, в котором сыграют сборные Ирака и Боливии (01.04, 06:00).

ЧМ-2026. Квалификация

Межконтинентальный плей-офф. 1 апреля

ДР Конго – Ямайка – 1:0 (д.в.)

Гол: Туанзебе, 101

Даниил Агарков
