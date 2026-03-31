  4. ДР Конго – Ямайка. Прогноз и анонс на финал квалификации ЧМ
ДР Конго
01.04.2026 00:00
Ямайка
31 марта 2026, 17:36 | Обновлено 31 марта 2026, 17:45
ДР Конго – Ямайка. Прогноз и анонс на финал квалификации ЧМ

Матч начнется 1 апреля в 00:00 по Киеву

В среду, 1 апреля, состоится финальный поединок квалификации на Чемпионат мира между сборными ДР Конго и Ямайки. По киевскому времени игра начнется в 00:00.

Довольно неплохие результаты в последнее время демонстрируют конголезцы. За 10 поединков африканской квалификации на Чемпионат мира коллектив набрал 22 балла, что позволило ему занять 2-е место собственной группы. От 1-го места, которое занял Сенегал, Конго отделяло всего 2 балла. Впоследствии в плей-офф квалификации сборная переиграла Камерун и Нигерию, что позволило ей дойти до финальной стадии отбора.

На зимнем Кубке Африки Конго довольно уверенно вышел в плей-офф, одолев Бенин и Ботсвану и сыграв вничью с Сенегалом. Однако на стадии 1/8 финала коллектив минимально проиграл Алжиру.

Путь североамериканской команды на Чемпионат мира также достаточно тернист. За 6 матчей третьего этапа отбора Ямайке удалось набрать 11 очков, что позволило ей занять 2-ю строчку собственного квартета. У победителя группы, Кюрасао, было всего на 1 пункт больше. В полуфинале квалификации сборная минимально обыграла Новую Каледонию, что и привело ее к матчу с ДР Конго.

На летнем Золотом кубке Ямайка не удивила, одержав всего 3 балла за 3 игры группового этапа. Такие показатели покинули команду за пределами плей-офф турнира.

Личные встречи

Коллетивы еще ни разу не пересекались в официальных играх.

Интересные факты

  • Только в 1/10 последних матчей ДР Конго было забито более 2 голов.
  • За последние 8 матчей Ямайка также имеет только 1 игру с более чем 2 забитыми мячами.
  • Алжир проиграл только в 1/10 предыдущих матчей.
  • Только в 1/9 предыдущих поединков Ямайки забивали обе команды.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.78 для ДР Конго и 5.33 для Ямайки. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал менее 2.5 из коеффициэнтом 1.5.

