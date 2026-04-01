Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Тренер – о своём будущем
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о своём будущем в сборной Украины.
«У меня есть начальник. Я поговорю с Андреем Николаевичем [Шевченко]. Мой контракт заканчивается через два месяца, я уже сказал, больше я добавить не могу. Если мы вместе решим, что со мной нет будущего в национальной сборной – нет проблем, для меня это не проблема. Не думайте, что я цепляюсь за это место. Но я перед игрой поговорил [с Шевченко], он сказал, что после игры поговорим. Все. Почему вас так беспокоит этот вопрос? Не надо говорить обо всей Украине», – сказал Ребров.
31 марта состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Албании. Украинская команда после неудачи в матче со шведами одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Алексей Гуцуляк.
ця гнида розуміє що з таким резюме - фіг хто контракт запропонує, буратіно обіжене, тому смоктатиме бабло з "країни мрій" як і пазік-королевський, з подачі зеленявих ліквідаторів...пляя, тупо чорти, нема слів більше