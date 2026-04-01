  4. Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Тренер – о своём будущем

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о своём будущем в сборной Украины.

«У меня есть начальник. Я поговорю с Андреем Николаевичем [Шевченко]. Мой контракт заканчивается через два месяца, я уже сказал, больше я добавить не могу. Если мы вместе решим, что со мной нет будущего в национальной сборной – нет проблем, для меня это не проблема. Не думайте, что я цепляюсь за это место. Но я перед игрой поговорил [с Шевченко], он сказал, что после игры поговорим. Все. Почему вас так беспокоит этот вопрос? Не надо говорить обо всей Украине», – сказал Ребров.

31 марта состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Албании. Украинская команда после неудачи в матче со шведами одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Алексей Гуцуляк.

По теме:
ФОТО. Байрактаревич исполняет рабону в рещающем матче с Италией на 101 мин.
Сенсация: Босния и Герцеговина по пенальти одолела Италию и вышла на ЧМ!
Не Гуцуляк. Назван Лев матча Украина – Албания
Дмитрий Олийченко Источник: Суспильне Спорт
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Футбол | 31 марта 2026, 09:27 8
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб

Лунин – в трансферном списке «Интера»

Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»
Футбол | 31 марта 2026, 16:25 25
Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»
Забарный объяснил поражение от Швеции: «Ничего нового не увидел»

Игрок не увидел никаких проблем в сборной

Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Футбол | 31.03.2026, 08:33
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Футбол | 31.03.2026, 20:21
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Ребров назвал стартовый состав Украины на товарищеский матч против Албании
Знаменитый клуб сделал шаг к трансферу Пономаренко из Динамо
Футбол | 31.03.2026, 23:02
Знаменитый клуб сделал шаг к трансферу Пономаренко из Динамо
Знаменитый клуб сделал шаг к трансферу Пономаренко из Динамо
Який же він упоротий це просто пздц. Невже він сам не бачить що команда не грає а мучається на полі? Вся країна бачить що перспектив немає і вже не буде, а цьому чорту треба консультація з Шевченко? Це якийсь сюр.
Є у нас потужний хлопець, який також не тримається за посаду..Каже народ на 80 відсотків з ним...Це фішка мабуть.. Марення 
звичайно що ти тримаєшся як кліщ за те місце, прищ ти галімий, був би нормальною людиною - давно б пішов!
ця гнида розуміє що з таким резюме - фіг хто контракт запропонує, буратіно обіжене, тому смоктатиме бабло з "країни мрій" як і пазік-королевський, з подачі зеленявих ліквідаторів...пляя, тупо чорти, нема слів більше
убогій
Тебя бля больше никуда долбоеб а не возьмут. Дебил. 
Правильно, Сірожа. З/п за два місяці на дорозі не валяється
В фінальному турі вилетіли Польща, Італія, Данія, Косово. Так що, всіх тренерів цих країн потрібно звільняти? Думаю тільки Гатузо буде під шквалом критики.
Популярные новости
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
Ястремская удачно стартовала на пятисотнике в Чарльстоне, выбив нейтралку
30.03.2026, 19:49 7
Теннис
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
31.03.2026, 08:12 2
Бокс
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 61
Футбол
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
31.03.2026, 03:05
Бокс
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
30.03.2026, 19:35 5
Футбол
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
30.03.2026, 09:15 39
Футбол
