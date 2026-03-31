Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины одержала 150-ю победу в своей истории
Сборная УКРАИНЫ
01 апреля 2026, 00:09 | Обновлено 01 апреля 2026, 00:10
Сборная Украины одержала 150-ю победу в своей истории

Рассмотрим сводную статистику национальной сборной с 1992 года

УАФ. Сборная Украины

Сборная Украины одержала свою 150-ю победу в истории.

Произошло это в товарищеском матче против сборной Албании (1:0).

Для достижения 150 побед украинской команде понадобилось 334 поединка.

Сводная статистика сборной Украины с 1992 года

  • 334 матча
  • 150 побед
  • 93 ничьи
  • 91 поражение
  • 465 голов забиты
  • 354 гола пропущено

Юбилейные победы сборной Украины

  • 1 – Литва (1993)
  • 10 – Северная Ирландия (1996)
  • 20 – Армения (1998)
  • 30 – Грузия (2002)
  • 40 – Казахстан (2005)
  • 50 – Грузия (2006)
  • 60 – Казахстан (2008)
  • 70 – Норвегия (2010)
  • 80 – Норвегия (2013)
  • 90 – Нигер (2014)
  • 100 – Кипр (2016)
  • 110 – Словакия (2017)
  • 120 – Литва (2019)
  • 130 – Босния и Герцеговина (2021)
  • 140 – Исландия (2024)
  • 150 – Албания (2026)
По теме:
РЕБРОВ: «Почему вы волнуетесь? Не думайте, что я держусь за это место»
Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Не Гуцуляк. Назван Лев матча Украина – Албания
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу статистика Украина - Албания
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Футбол | 31 марта 2026, 16:11 62
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок

Возможно, последний матч Реброва во главе «сине-желтых»

Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Бокс | 31 марта 2026, 08:12 1
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии

Максим Продан нашел дополнительный источник дохода

Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Футбол | 31.03.2026, 08:33
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Футбол | 31.03.2026, 09:27
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Безумная сумма. Названа зарплата Де Дзерби в Тоттенхэме
Футбол | 31.03.2026, 23:01
Безумная сумма. Названа зарплата Де Дзерби в Тоттенхэме
Безумная сумма. Названа зарплата Де Дзерби в Тоттенхэме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
30.03.2026, 20:43 77
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
31.03.2026, 09:41 3
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
31.03.2026, 02:53 4
Волейбол
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
30.03.2026, 09:15 39
Футбол
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
31.03.2026, 02:05 1
Футбол
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
30.03.2026, 18:52 14
Теннис
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
31.03.2026, 19:28 18
Футбол
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 88
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем