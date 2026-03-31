Сборная УКРАИНЫ01 апреля 2026, 00:09 | Обновлено 01 апреля 2026, 00:10
Сборная Украины одержала 150-ю победу в своей истории
Рассмотрим сводную статистику национальной сборной с 1992 года
Сборная Украины одержала свою 150-ю победу в истории.
Произошло это в товарищеском матче против сборной Албании (1:0).
Для достижения 150 побед украинской команде понадобилось 334 поединка.
Сводная статистика сборной Украины с 1992 года
- 334 матча
- 150 побед
- 93 ничьи
- 91 поражение
- 465 голов забиты
- 354 гола пропущено
Юбилейные победы сборной Украины
- 1 – Литва (1993)
- 10 – Северная Ирландия (1996)
- 20 – Армения (1998)
- 30 – Грузия (2002)
- 40 – Казахстан (2005)
- 50 – Грузия (2006)
- 60 – Казахстан (2008)
- 70 – Норвегия (2010)
- 80 – Норвегия (2013)
- 90 – Нигер (2014)
- 100 – Кипр (2016)
- 110 – Словакия (2017)
- 120 – Литва (2019)
- 130 – Босния и Герцеговина (2021)
- 140 – Исландия (2024)
- 150 – Албания (2026)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 марта 2026, 16:11 62
Возможно, последний матч Реброва во главе «сине-желтых»
Бокс | 31 марта 2026, 08:12 1
Максим Продан нашел дополнительный источник дохода
Футбол | 31.03.2026, 08:33
Футбол | 31.03.2026, 09:27
Футбол | 31.03.2026, 23:01
Популярные новости
30.03.2026, 20:43 77
31.03.2026, 09:41 3
31.03.2026, 02:53 4
30.03.2026, 09:15 39
31.03.2026, 02:05 1
30.03.2026, 18:52 14
31.03.2026, 19:28 18
30.03.2026, 07:15 88