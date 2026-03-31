Украина победила во всех шести матчах, в которых забивал Гуцуляк
В этот раз жертвой украинцев стала сборная Албании
Сборная Украины продлила до 6 свою победную серию в тех матчах, в которых голом отмечался Алексей Гуцуляк.
В этот раз украинцы победили сборную Албании со счетом 1:0.
Первый гол в матче забил именно игрок Полесья.
Матчи сборной Украины, в которых голом отмечался Алексей Гуцуляк (6 побед в 6 поединках)
- Украина – Албания – 1:0
- Украина – Исландия – 2:0
- Украина – Азербайджан – 2:1
- Исландия – Украина – 3:5
- Украина – Новая Зеландия 2:1
- Украина – Бельгия – 3:1
