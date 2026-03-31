  4. Украина победила во всех шести матчах, в которых забивал Гуцуляк
31 марта 2026, 23:46
УАФ. Алексей Гуцуляк

Сборная Украины продлила до 6 свою победную серию в тех матчах, в которых голом отмечался Алексей Гуцуляк.

В этот раз украинцы победили сборную Албании со счетом 1:0.

Первый гол в матче забил именно игрок Полесья.

Матчи сборной Украины, в которых голом отмечался Алексей Гуцуляк (6 побед в 6 поединках)

  • Украина – Албания – 1:0
  • Украина – Исландия – 2:0
  • Украина – Азербайджан – 2:1
  • Исландия – Украина – 3:5
  • Украина – Новая Зеландия 2:1
  • Украина – Бельгия – 3:1
Сергей Турчак
