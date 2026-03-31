Босния забила Италии. Два решающих матча отбора ЧМ перешли в овертаймы

Два решающих матча квалификации чемпионата мира 2026 в европейском плей-офф перешли в овертаймы.

Два экстра-тайма по 15 минут проведут Босния и Герцеговина с Италией, а также Чехия с Данией. В обоих встречах по итогам 90 минут зафиксирован счет 1:1.

Италия после выигранного первого тайма (1:0) и прямой красной для Алессандро Бастони пропустила на 79-й минуте от Хариса Табаковича.

Чехия вела 1:0 после гола Павела Шульца на 3-й минуте. Дании удалось сравнять на 72-й благодаря мячу Йоахима Андерсена.

В случае, если по итогам овертаймов на табло будет ничейный результат, будет назначена серия пенальти.

В параллельных двух матчах отбора к ЧМ хватило 90 минут для выявления победителей: Швеция одолела Польшу 3:2, а Турция переиграла Косово 1:0.