  4. Босния забила Италии. Два решающих матча отбора ЧМ перешли в овертаймы
31 марта 2026, 23:45 | Обновлено 31 марта 2026, 23:48
606
0

Босния забила Италии. Два решающих матча отбора ЧМ перешли в овертаймы

Помимо БиГ и Италии, два экстра-тайма по 15 минут также проведут Чехия с Данией

31 марта 2026, 23:45 | Обновлено 31 марта 2026, 23:48
606
0
Босния забила Италии. Два решающих матча отбора ЧМ перешли в овертаймы
Два решающих матча квалификации чемпионата мира 2026 в европейском плей-офф перешли в овертаймы.

Два экстра-тайма по 15 минут проведут Босния и Герцеговина с Италией, а также Чехия с Данией. В обоих встречах по итогам 90 минут зафиксирован счет 1:1.

Италия после выигранного первого тайма (1:0) и прямой красной для Алессандро Бастони пропустила на 79-й минуте от Хариса Табаковича.

Чехия вела 1:0 после гола Павела Шульца на 3-й минуте. Дании удалось сравнять на 72-й благодаря мячу Йоахима Андерсена.

В случае, если по итогам овертаймов на табло будет ничейный результат, будет назначена серия пенальти.

В параллельных двух матчах отбора к ЧМ хватило 90 минут для выявления победителей: Швеция одолела Польшу 3:2, а Турция переиграла Косово 1:0.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
