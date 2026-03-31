Босния забила Италии. Два решающих матча отбора ЧМ перешли в овертаймы
Помимо БиГ и Италии, два экстра-тайма по 15 минут также проведут Чехия с Данией
Два решающих матча квалификации чемпионата мира 2026 в европейском плей-офф перешли в овертаймы.
Два экстра-тайма по 15 минут проведут Босния и Герцеговина с Италией, а также Чехия с Данией. В обоих встречах по итогам 90 минут зафиксирован счет 1:1.
Италия после выигранного первого тайма (1:0) и прямой красной для Алессандро Бастони пропустила на 79-й минуте от Хариса Табаковича.
Чехия вела 1:0 после гола Павела Шульца на 3-й минуте. Дании удалось сравнять на 72-й благодаря мячу Йоахима Андерсена.
В случае, если по итогам овертаймов на табло будет ничейный результат, будет назначена серия пенальти.
В параллельных двух матчах отбора к ЧМ хватило 90 минут для выявления победителей: Швеция одолела Польшу 3:2, а Турция переиграла Косово 1:0.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим Продан нашел дополнительный источник дохода
Возможно, последний матч Реброва во главе «сине-желтых»