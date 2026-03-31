922 минуты. Японцы поставили крест на мегасерии вратаря сборной Англии

Сборная Англии проводит товарищеский матч с командой Японии. На 23-й минуте Каору Митома отдал мяч налево на Кейто Накамуру, который прострелил в центр штрафной, и Митома метко пробил в дальнюю часть ворот – счет стал 0:1.

Для голкипера англичан Джордана Пикфорда гол был вдвойне обидным – он ознаменовал окончание приличной «сухой серии» в 922 минут. В последний раз 32-летний вратарь пропускал в октябре 2004 года от греков (1:2). Всю квалификацию чемпионата мира англичане прошли без пропущенных голов. 27 марта 2026 года команда Томаса Тухеля не смогла обыграть Уругвай (1:1), но тогда ворота защищал Джеймс Траффорд. Матч с Японией стал 82-м для Пикфорда в сборной Англии.