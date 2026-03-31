  922 минуты. Японцы поставили крест на мегасерии вратаря сборной Англии
31 марта 2026, 22:33 | Обновлено 31 марта 2026, 22:34
922 минуты. Японцы поставили крест на мегасерии вратаря сборной Англии

Вратарь сборной Англии не пропускал полтора года

31 марта 2026, 22:33 | Обновлено 31 марта 2026, 22:34
511
0
922 минуты. Японцы поставили крест на мегасерии вратаря сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

Сборная Англии проводит товарищеский матч с командой Японии. На 23-й минуте Каору Митома отдал мяч налево на Кейто Накамуру, который прострелил в центр штрафной, и Митома метко пробил в дальнюю часть ворот – счет стал 0:1.

Для голкипера англичан Джордана Пикфорда гол был вдвойне обидным – он ознаменовал окончание приличной «сухой серии» в 922 минут. В последний раз 32-летний вратарь пропускал в октябре 2004 года от греков (1:2). Всю квалификацию чемпионата мира англичане прошли без пропущенных голов. 27 марта 2026 года команда Томаса Тухеля не смогла обыграть Уругвай (1:1), но тогда ворота защищал Джеймс Траффорд. Матч с Японией стал 82-м для Пикфорда в сборной Англии.

По теме:
Кейн пропускает матч сборной Англии. Названа причина
Англия – Япония. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФОТО. Сексуальная девушка Коула Палмера молится за его место на ЧМ
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШАЦКИХ: «Ребров? Возможно, стоит дать ему еще время»
Футбол | 31 марта 2026, 13:51 9
ШАЦКИХ: «Ребров? Возможно, стоит дать ему еще время»
ШАЦКИХ: «Ребров? Возможно, стоит дать ему еще время»

Бывший нападающий «Динамо» высказал непопулярное мнение

Босния и Герцеговина – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 31 марта 2026, 19:56 0
Босния и Герцеговина – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Босния и Герцеговина – Италия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок начнется 31 марта в 21:45 по Киеву

Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 31.03.2026, 01:59
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
Футбол | 31.03.2026, 10:12
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
В ЛНЗ возмущены решением УПЛ: «Это не выглядит справедливо»
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Футбол | 31.03.2026, 09:27
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Популярные новости
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 88
Футбол
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
Тайсон Фьюри последовал примеру Усика и отказался от супербоя
31.03.2026, 08:51 2
Бокс
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
ФОТО. Сбросил лишние кг. Фьюри показал форму перед боем с россиянином
31.03.2026, 03:05
Бокс
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
31.03.2026, 08:12 1
Бокс
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
АНЧЕЛОТТИ: «Эти два игрока – лучшие в мире на данный момент»
30.03.2026, 19:35 3
Футбол
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
31.03.2026, 08:33 6
Футбол
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 60
Футбол
