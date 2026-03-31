Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Ультрас United Ukraine устроили протест на матче Украина – Албания
31 марта 2026, 22:15 | Обновлено 31 марта 2026, 22:16
Центральный сектор трибун остается пустым во время товарищеского матча сборной

Во время матча сборной Украины против Албании на трибунах был заметен протест со стороны ультрас-группировки «United Ukraine». Центральный сектор за воротами, который обычно является центром самой активной поддержки, на этот раз остался полностью пустым.

Также они вывесили надпись: «Какая игра – такая и поддержка», что коррелирует с провальной игрой сборной в матче плей-офф за выход на чемпионат мира против Швеции (1:3).

Отсутствие фанатов в этом секторе существенно повлияет на атмосферу на стадионе – трибуна будет необычно тихой на протяжении игры. Именно здесь традиционно сосредотачиваются болельщики, которые задают тон поддержке команды.

Команды играют прямо сейчас, 31 марта. Сейчас счет 0:0.

Владислав Гол
молодцы.
Справжні вболівальники підтримують свою команду і в радісні і в скрутні часи. Але ультрас цього не розуміють тому що вони не вболівальники а ультрас
Повітря чистіше без дебілів. Ще б заборонити їм вхід назавжди - ідеально було би. Бо стільки гівна наробили, стільки збірна через них вигрібла, що їм би свого рта не розкривати взагалі!
