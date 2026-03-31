ФОТО. Ультрас United Ukraine устроили протест на матче Украина – Албания
Центральный сектор трибун остается пустым во время товарищеского матча сборной
Во время матча сборной Украины против Албании на трибунах был заметен протест со стороны ультрас-группировки «United Ukraine». Центральный сектор за воротами, который обычно является центром самой активной поддержки, на этот раз остался полностью пустым.
Также они вывесили надпись: «Какая игра – такая и поддержка», что коррелирует с провальной игрой сборной в матче плей-офф за выход на чемпионат мира против Швеции (1:3).
Отсутствие фанатов в этом секторе существенно повлияет на атмосферу на стадионе – трибуна будет необычно тихой на протяжении игры. Именно здесь традиционно сосредотачиваются болельщики, которые задают тон поддержке команды.
Команды играют прямо сейчас, 31 марта. Сейчас счет 0:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
