Сборная УКРАИНЫ31 марта 2026, 21:48 |
258
0
Малиновский стал 15-м игроком с 70+ матчами за сборную Украины
Вспомним всех футболистов, достигших этой отметки матчей за национальную команду
31 марта 2026, 21:48 |
258
0
Руслан Малиновский стал 15-м игроком в истории сборной Украины, сыгравшим за нее 70+ матчей.
Произошло это в товарищеском матче против сборной Албании, в котором полузащитник Дженоа вышел из первых минут.
По этому поводу вспомним всех футболистов сборной Украины, которые в разное время добились этой отметки в ее составе.
Игроки с 70+ матчами за сборную Украины
- 144 – анатолий тимощук
- 125 – Андрей Ярмоленко
- 111 – Андрей Шевченко
- 102 – Андрей Пятов
- 100 – Руслан Ротань
- 98 – Олег Гусев
- 92 – Александр Шовковский
- 87 – Евгений Коноплянка
- 87 – Тарас Степаненко
- 82 – Николай Матвиенко
- 75 – Сергей Ребров
- 75 – Александр Зинченко
- 74 – Андрей Воронин
- 71 – Андрей Гусин
- 70 – Руслан Малиновский
