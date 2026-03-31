  Малиновский стал 15-м игроком с 70+ матчами за сборную Украины
Малиновский стал 15-м игроком с 70+ матчами за сборную Украины

Вспомним всех футболистов, достигших этой отметки матчей за национальную команду

УАФ. Руслан Малиновский

Руслан Малиновский стал 15-м игроком в истории сборной Украины, сыгравшим за нее 70+ матчей.

Произошло это в товарищеском матче против сборной Албании, в котором полузащитник Дженоа вышел из первых минут.

По этому поводу вспомним всех футболистов сборной Украины, которые в разное время добились этой отметки в ее составе.

Игроки с 70+ матчами за сборную Украины

  • 144 – анатолий тимощук
  • 125 – Андрей Ярмоленко
  • 111 – Андрей Шевченко
  • 102 – Андрей Пятов
  • 100 – Руслан Ротань
  • 98 – Олег Гусев
  • 92 – Александр Шовковский
  • 87 – Евгений Коноплянка
  • 87 – Тарас Степаненко
  • 82 – Николай Матвиенко
  • 75 – Сергей Ребров
  • 75 – Александр Зинченко
  • 74 – Андрей Воронин
  • 71 – Андрей Гусин
  • 70 – Руслан Малиновский
Сергей Турчак
